Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2% trong tuần qua. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 25/9 tăng điểm, khép lại một tuần đầy biến động, khi các cổ phiếu công nghệ tạo lực đẩy cho thị trường, trong bối cảnh có những lo ngại về xung đột tại Trung Đông cùng sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 2%.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,48% lên 27.068,72 điểm trong phiên cuối tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,93% lên 51.828,62 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,51%, lên 7.743,41 điểm. Động lực thị trường trong phiên này đến từ Microsoft và các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI, trong khi giá dầu cao và sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại.

Trong tuần qua, chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp (21-22/9). Chốt phiên 21/9, chỉ số này tăng 2,26%, lên 27.122,09 điểm, nhờ đà tăng giá cổ phiếu của nhà sản xuất linh kiện bán dẫn AMD và nhiều cổ phiếu công nghệ. Trong phiên sau đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45% lên 27.244,28 điểm, nhờ lực đẩy từ nhà sản xuất chip Micron Technology và cũng như các cổ phiếu liên quan đến AI.

Tuy nhiên, các chỉ số chìm trong sắc đỏ trong phiên 23/9, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chạm đỉnh 19 năm và giá dầu thô quay đầu tăng mạnh, gây lo ngại về lạm phát. Kết thúc phiên, chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi mất 1,13% xuống 26.936 điểm, chỉ số S&P 500 lùi 0,75% xuống 7.706 điểm, còn chỉ số Dow Jones giảm 0,68% xuống 51.511 điểm.

Thông tin về việc các nhà đàm phán Mỹ và Iran tiếp tục thảo luận về lộ trình từng bước nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm việc Iran mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế, đã giúp cải thiện tâm lý thị trường. Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã chuyển tới Mỹ một đề xuất cụ thể, cho phép mở cửa eo biển chiến lược Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) đã chạm mức cao nhất mới trong 19 năm, tăng 3,4 điểm cơ bản lên mức 5,196%. Đà tăng này cũng phản ánh số liệu kinh tế Mỹ vững chắc và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường hiện nhận định có 66% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 tới, tăng so với mức khoảng 50% hồi đầu tuần./.