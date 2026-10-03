Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 3/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành uỷ, Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công... - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tăng trưởng GDP cao nhất từ năm 2011

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều điểm nổi bật.

Thứ nhất, duy trì đà tăng trưởng cao, các động lực truyền thống được phát huy và các động lực mới được thúc đẩy, nhiều điểm nghẽn được khơi thông, gắn với chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tập trung tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 12,1-12,2%, cao nhất trong nhiều năm. Dịch vụ tăng trưởng tích cực; sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định. Xuất khẩu, nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%, tháng 9 đã đổi chiều xuất siêu 1,27 tỷ USD sau nhiều tháng nhập siêu. Thu hút khách quốc tế 9 tháng đạt khoảng 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5%. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt gần 50,4 tỷ USD, tăng 76,4%, thực hiện ước đạt trên 21 tỷ USD, tăng 12,1%. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 9 tháng đạt gần 224 nghìn doanh nghiệp, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172 nghìn).

Giải ngân đầu tư công 9 tháng đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2025 trên 202 nghìn tỷ đồng và 12,9%. Đầu tư tư nhân quý III đạt 671 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; chủ động điều hành đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác; trong bối cảnh áp lực rất lớn từ thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu vốn cho nền kinh tế rất lớn.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, trong phạm vi mục tiêu Quốc hội giao. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, duy trì giá ở mức thấp so với khu vực; điều tiết, tăng khai thác thủy điện... để bảo đảm nguồn cung và không tăng giá điện.

Có các biện pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thị trường trong nước và mở rộng thị trường bên ngoài; tích cực đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 250 nghìn tỷ. Thị trường vốn tiếp tục được thúc đẩy, thị trường chứng khoán được nâng hạng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ ba, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với đổi mới tư duy, phương thức xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, kiến tạo thể chế phát triển để tạo lợi thế cạnh tranh cho tăng trưởng 2 con số.

Năm 2026, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 78 luật, nghị quyết, trong đó nhiều luật, nghị quyết quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Cơ bản khắc phục tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết. Chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW và là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Tập trung nhận diện, xử lý các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thứ tư, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới. Hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 05 tuyến đường sắt đô thị, triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng... Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, đến nay đã hoàn thành tháo gỡ cho 3.557 dự án với tổng mức đầu tư trên 2,5 triệu tỷ đồng; đã cơ bản xử lý các vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ năm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có những bước tiến mới, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW; tập trung triển khai "100 ngày cao điểm" xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đề án 06 được thực hiện quyết liệt; thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu; đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số gắn với đẩy nhanh hoàn thiện kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào Cổng Thông tin một cửa Quốc gia... Ban hành danh mục và thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; phê duyệt và tập trung triển khai chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược, phát triển kinh tế số, xã hội số, dữ liệu quốc gia.

Thứ sáu, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội.

Chính phủ đã trình Quốc hội hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia và phân cấp tối đa nhằm tăng tính chủ động cho địa phương. Tăng trợ cấp thêm 8% đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời điều chỉnh tăng cao hơn đối với một số đối tượng và bổ sung thêm các đối tượng yếu thế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát động và triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện tốt chế độ đối với thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân.

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được tập trung triển khai và đạt kết quả tích cực. Thu nhập bình quân người lao động được cải thiện; thực hiện tăng lương cơ sở từ 01/7/2026 và tăng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%. Công nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển, từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới; chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 07 bậc so với năm 2024.

Thứ bảy, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên; xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực ưu tiên; sử dụng thống nhất 01 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027; quyết liệt xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền khởi công giai đoạn 1; tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm học phí. Thực hiện sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, chuyển mạnh từ giảm đầu mối cơ học sang tổ chức lại các trường theo quy mô dân số, phân bố dân cư; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ từng bước được khắc phục gắn với việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân bước đầu chuyển từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; trong 9 tháng, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho trên 52 triệu người dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ tám, cơ bản hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch địa phương, quy hoạch vùng; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phù hợp với không gian phát triển mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Chủ động, kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ chín, quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, bền vững và về an ninh quốc gia; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, tội phạm ma túy, công nghệ cao...

Thứ mười, đối ngoại cấp cao được triển khai chủ động, liên tục, góp phần củng cố, mở rộng và đưa quan hệ với các nước lớn, các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất. Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực và nâng cao mức độ tham gia tại ASEAN và các cơ chế đa phương.

Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới. Đánh giá khái quát, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Nổi bật là xây dựng thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông, phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả KTXH; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển mới; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khẳng định chúng ta đã huy động tổng lực các nguồn lực cho tăng trưởng, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước, như: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tây Ninh, Điện Biên, Lai Châu...; nhiều địa phương dự kiến tăng trưởng cao hơn mục tiêu đề ra; một số địa phương dù chưa đạt như kịch bản nhưng đã rất nỗ lực, cố gắng.

Theo Thủ tướng, những kết quả này là nền tảng quan trọng để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. "Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Điều hành kinh tế vĩ mô chịu áp lực ngày càng lớn; tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực lạm phát rất lớn. Một số địa phương, cực tăng trưởng chưa đạt tăng trưởng như kỳ vọng, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa được phát huy mạnh mẽ. Mặt bằng lãi suất còn tương đối cao; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn khó tiếp cận vốn, tín dụng. Một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm. Tính chung 9 tháng vẫn nhập siêu tương đối cao.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có mặt chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là công nghệ chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ… chưa được xử lý triệt để; thiên tai, thời tiết cực đoan khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... còn phức tạp.

Không tăng giá điện, phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2026. Các giải pháp đã được nêu đầy đủ trong báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương cũng đã có chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 02 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Về các nhiệm vụ chung với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu căn cứ chương trình làm việc của Chính phủ, các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 18, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội, ban hành đầy đủ, đúng hạn văn bản quy định chi tiết.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các địa phương tích cực tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các khu kinh tế đặc biệt theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó: Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu; không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; hoàn thành "100 ngày cao điểm" xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với thế mạnh của các ngành, địa phương.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 02 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra; trên cơ sở đó có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Rà soát, nhận diện đầy đủ các động lực, dư địa còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng. Rà soát, xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cản trở tăng trưởng (nhất là về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án…), tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn (TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh…) phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay (thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân…) phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra (đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm), cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Thủ tướng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Trình ngay Nghị định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Với các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục bám sát tình hình trong nước và quốc tế, thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá và cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là các yếu tố tác động đến tăng trưởng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Phát huy vai trò Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Điều hành giá; cùng các bộ ngành cập nhật chi tiết kịch bản CPI theo từng tháng để có giải pháp chủ động trong điều hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm. Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư công. Rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công giữa các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Chủ trì đánh giá toàn diện về hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý các nội dung cần thể chế hóa (thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường; phương pháp kê khai, nộp thuế; tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ..) tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ; theo dõi chặt chẽ diễn biến cán cân thanh toán quốc tế hằng tháng, chủ động dự báo, cập nhật, xây dựng kịch bản để điều hành phù hợp, kịp thời; tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành kịp thời, không để phát sinh vi phạm; chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Công Thương chuẩn bị phương án thực thi Hiệp định Thương mại đối ứng ngay khi được ký kết; tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, phát triển thương mại cân bằng, bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động thương mại quốc tế; tận dụng các FTA thế hệ mới; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và kích cầu thị trường trong nước.

Cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện; sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cơ cấu lại EVN; khẩn trương hoàn thiện, trình Nghị định về kinh doanh xăng dầu; tăng khai thác than, dầu khí.

Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp với Bộ Công Thương quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chuẩn bị kỹ dự án Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông sản, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu; yêu cầu về tháo gỡ thẻ vàng IUU; đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực của chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất…

Các bộ, địa phương tham dự trực tuyến phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội. Tập trung thẩm định các văn bản hướng dẫn thi hành luật sau khi được thông qua bảo đảm tiến độ, chất lượng. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ bảo đảm không để nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức; rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hoá kết quả nghiên cứu; đề xuất hoàn thiện quy định về sàn giao dịch khoa học và công nghệ; phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ các điểm nghẽn về tài chính, giải ngân kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hoàn thiện Chương trình và có lộ trình cụ thể hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; phối hợp với các bộ ngành, địa phương hoàn tất, bảo đảm vận hành tốt và tiếp tục xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã khó khăn; phối hợp với các địa phương để bố trí đủ đội ngũ giáo viên và rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách, quỹ đất để xây dựng các trường mới, bảo đảm đủ trường, đủ lớp; tập trung rà soát tổng thể chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra, nghiên cứu điều chỉnh để giảm áp lực học tập, thi cử và hoàn thiện đề án tuyển sinh.

Bộ Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế; tiếp tục thực hiện lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử; phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai xây dựng trung tâm y tế, các trạm quân dân y kết hợp tại các xã biên giới đất liền và tăng cường chất lượng y tế cơ sở.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, rà soát, hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch theo thị trường mục tiêu, khai thác hiệu quả các thị trường gần, quy mô lớn (như khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Á - Thái Bình Dương…); tích cực triển khai kích cầu du lịch nội địa, khai thác thiết thực, hiệu quả mùa du lịch cuối năm và Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…; hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đề xuất các giải pháp triển khai tốt, hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các nhóm nhiệm vụ; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh việc kết hợp quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế; xây dựng công nghiệp quốc phòng – an ninh tự chủ, tự lực, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ Công an chủ trì xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia; phát huy hiệu quả vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Ngoại giao phục vụ tốt hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chuẩn bị tốt công tác tổ chức năm APEC 2027; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời các bộ ngành chủ động hơn nữa và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông chính sách.