Giá đường tăng mạnh, đường thô tiến sát 20 cent/pound

Máy thu hoạch mía hoạt động trên cánh đồng của nhà máy São Martinho tại Pradópolis, Brazil. Thời tiết ẩm ướt tại khu vực Trung Nam Brazil đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và triển vọng sản lượng đường. Ảnh: Reuters.

Đường thô tăng hơn 5% trong một phiên

Thị trường đường thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/10.

Hợp đồng đường thô số 11 kỳ hạn tháng 3/2027 trên ICE Futures U.S. chốt ở mức 19,93 cent/pound, tăng 0,99 cent, tương đương 5,23% so với phiên trước. Trong phiên, giá có thời điểm lên 19,96 cent/pound.

Các kỳ hạn tiếp theo cũng tăng. Hợp đồng tháng 5/2027 đạt 19,17 cent/pound; tháng 7/2027 ở mức 18,68 cent/pound và tháng 10/2027 đạt 18,57 cent/pound.

Trên thị trường đường trắng, hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 trên ICE Europe chốt ở 531,5 USD/tấn, tăng 24,2 USD/tấn, tương đương 4,77%. Mức cao nhất trong phiên đạt 532,6 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 3/2027 chốt ở 545,4 USD/tấn.

Đà tăng mạnh của phiên 2/10 nối tiếp diễn biến đi lên của thị trường trong những ngày trước đó. Giá đường quốc tế đã lên vùng cao nhất trong khoảng 18 tháng khi lo ngại về sản lượng tại một số nước sản xuất lớn gia tăng.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho thấy chỉ số giá đường tháng 9 tăng 6,1% so với tháng 8, mức tăng đáng chú ý trong nhóm hàng hóa lương thực.

Chỉ số giá lương thực FAO tháng 9 đạt 136 điểm, tăng 1,5% so với tháng trước và cao hơn 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá đường thế giới chốt phiên 2/10/2026

Đường thô: cent Mỹ/pound | Đường trắng: USD/tấn

Đường thô số 11 - ICE Futures U.S.

Nguồn: ICE Futures U.S./CZapp. Dữ liệu phiên 2/10/2026.

Đường trắng - ICE Europe

Nguồn: ICE Europe/CZapp. Dữ liệu phiên 2/10/2026.

Nguồn cung vụ mới trở thành tâm điểm

Theo FAO, giá đường tăng chủ yếu do kỳ vọng nguồn cung toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 thắt chặt hơn.

Tại Thái Lan, sản lượng đường được dự báo giảm. Ở Ấn Độ, triển vọng mùa vụ chịu tác động từ lượng mưa thấp hơn bình thường và điều kiện El Niño mạnh lên.

Tại khu vực Trung Nam Brazil, mưa lớn làm gia tăng lo ngại về tiến độ thu hoạch và sản xuất. Trong khi đó, diện tích trồng củ cải đường tại Liên minh châu Âu (EU) giảm cũng tác động đến triển vọng nguồn cung.

Đường được đóng gói để bán tại một cửa hàng ở Ahmedabad, Ấn Độ. Nguồn cung đường tại các quốc gia sản xuất lớn đang được thị trường theo dõi sát trong niên vụ mới. Ảnh tư liệu: Reuters.

Dù vậy, nguồn cung vật chất trên thị trường hiện chưa rơi vào tình trạng khan hiếm. Khối lượng đường giao nhận khi hợp đồng tháng 10 đáo hạn ở mức lớn cho thấy lượng hàng hiện có vẫn tương đối dồi dào.

Do đó, diễn biến giá những phiên gần đây chủ yếu phản ánh lo ngại đối với vụ sản xuất tiếp theo. Thời tiết tại Brazil, Ấn Độ và Thái Lan sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, biến động mạnh của giá đường thế giới chưa đồng nghĩa giá bán lẻ trong nước sẽ tăng tương ứng.

Theo Bộ Công Thương, ngành mía đường trong nước đã phục hồi trong những niên vụ gần đây. Diện tích thu hoạch mía tăng từ 128.666 ha trong niên vụ 2020-2021 lên 192.660 ha trong niên vụ 2024-2025. Sản lượng mía trong cùng giai đoạn tăng từ 6,74 triệu tấn lên 12,43 triệu tấn.

Sản lượng đường mía sản xuất trong nước niên vụ 2024-2025 đạt hơn 1,2 triệu tấn, tăng khoảng 1,7 lần so với niên vụ 2020-2021.

Ở kênh bán lẻ, một số sản phẩm đường phổ biến hiện vẫn duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định. Co.op Online đang niêm yết đường tinh luyện Biên Hòa loại 1 kg ở mức 28.500 đồng/bịch; đường tinh luyện RE Co.op Select 1 kg khoảng 26.900 đồng/bịch. Đây là mức giá tại một hệ thống bán lẻ, có thể thay đổi theo thời điểm, khu vực và chương trình khuyến mại.

Một yếu tố đáng chú ý khác là tháng 6/2026, Bộ Công Thương quyết định gia hạn thêm 5 năm biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Biện pháp được kéo dài đến hết ngày 15/6/2031.

Trong ngắn hạn, giá đường trong nước sẽ còn phụ thuộc vào nguồn cung nội địa, tồn kho, nhu cầu tiêu thụ, nhập khẩu và diễn biến giá thế giới.

Sau nhịp tăng mạnh đầu tháng 10, vùng 20 cent/pound đang trở thành mốc đáng chú ý đối với đường thô. Diễn biến thời tiết và triển vọng sản lượng tại các nước sản xuất lớn sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong những phiên tới.