Phụ nữ Gia Hanh tìm hướng mới từ nghề nuôi hươu

Sau nhiều năm tìm hướng phát triển kinh tế nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn, cuối năm 2024 gia đình chị Phạm Thị Sen ở thôn Liên Minh, xã Gia Hanh bắt đầu tìm hiểu về nghề nuôi hươu. Qua nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng, cách chăm sóc và hiệu quả kinh tế từ vật nuôi này, chị nhận thấy hươu có nhiều điểm phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình. Không cần diện tích quá lớn, nguồn thức ăn có thể tận dụng từ cỏ, lá cây và phụ phẩm nông nghiệp, trong khi hươu được đánh giá là vật nuôi khá dễ chăm sóc, ít dịch bệnh và nuôi nhốt ngay tại hộ.

Chị Sen đã có nguồn thu từ 2 lứa nhung hươu đầu tiên.

Từ suy nghĩ đó, gia đình chị Sen mạnh dạn đầu tư nuôi thử nghiệm 6 con hươu. Đây cũng là mô hình nuôi hươu đầu tiên của Hội LHPN xã Gia Hanh. Chị Sen chia sẻ: “Không có nhiều kinh nghiệm ban đầu nên chúng tôi vừa chăm sóc đàn hươu vừa học hỏi kỹ thuật từ những hộ nuôi có kinh nghiệm, tìm hiểu thêm về đặc điểm sinh trưởng, chế độ thức ăn và thời điểm hươu lên nhung. Từ những kiến thức tích lũy được, tôi từng bước điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với đàn hươu của gia đình. Sau thời gian nuôi, đàn hươu sinh trưởng ổn định”.

Cuối năm 2025, đàn hươu bắt đầu cho lứa nhung đầu tiên và tiếp tục cho thu hoạch vào đầu năm 2026. Qua hai đợt khai thác, gia đình chị thu về khoảng 70 triệu đồng, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi mới.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình chị Sen, Hội LHPN xã Gia Hanh tiếp tục tuyên truyền, tư vấn để hội viên có thêm thông tin về nghề nuôi hươu, đồng thời hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế. Qua đó, một số hội viên đã mạnh dạn tìm hiểu, lựa chọn hươu làm vật nuôi mới, từng bước xây dựng mô hình. Chị Nguyễn Thị Hồng (thôn Liên Minh) cũng là một trong những hội viên tiên phong chuyển hướng sang nuôi hươu.

Lãnh đạo địa phương tham quan, khảo sát mô hình nuôi hươu của gia đình chị Sen.

Với sự đồng hành của Hội LHPN xã trong việc tư vấn, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tháng 6/2025, gia đình chị Hồng đầu tư mua 3 con hươu giống, xây dựng chuồng trại và bắt đầu thử nghiệm mô hình. Từ những con giống ban đầu, chị từng bước làm quen với kỹ thuật chăm sóc, theo dõi sự phát triển của đàn hươu và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình nuôi.

“Trước đây, gia đình tôi chủ yếu nuôi bò nhưng giá cả khá bấp bênh, trong khi chi phí đầu tư, thức ăn và công chăm sóc cũng cao. Qua tìm hiểu và thực tế ở mô hình đầu tiên trong thôn, chúng tôi thấy nuôi hươu phù hợp với điều kiện gia đình nên quyết định chuyển hướng”, chị Hồng chia sẻ.

Sau hơn một năm chăm sóc, đàn hươu của chị Hồng đã phát triển tốt. Tháng 4/2026, gia đình chị đã thu lứa nhung đầu tiên. Kết quả bước đầu tiếp thêm động lực để chị tiếp tục chăm sóc, duy trì đàn và kỳ vọng vật nuôi này sẽ trở thành nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Đàn hươu của gia đình chị Hồng đến nay đã phát triển tốt.

Với phụ nữ Gia Hanh, câu chuyện phát triển kinh tế của chị Sen, chị Hồng vì không chỉ ở những lứa hươu đầu tiên, mà quan trọng hơn cả là sự mạnh dạn tìm tòi. Các chị đã mở thêm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với quy mô hộ gia đình và điều kiện lao động của phụ nữ nông thôn.

Chị Nguyễn Thị Hiếu – Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Hanh cho biết: "Từ những mô hình đầu tiên, nghề nuôi hươu đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho hội viên phụ nữ địa phương. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu, đánh giá hiệu quả thực tế để lựa chọn những mô hình phù hợp, đồng thời đồng hành, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Qua đó, từng bước nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sinh kế bền vững, góp phần giúp hội viên và người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương".