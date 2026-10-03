[Video] Vốn FDI vào Việt Nam tăng 76,4%, vốn thực hiện cao nhất 5 năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

NGUYỄN THÚY