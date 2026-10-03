Phố Wall tăng mạnh, kỳ vọng Fed hạ nhiệt lãi suất

Phố Wall khép lại phiên 2/10 trong sắc xanh khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất - ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/10, khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn dự báo. Dữ liệu này làm dịu lo ngại lạm phát và khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 10.

Kết thúc phiên, S&P 500 tăng 56,27 điểm, tương đương 0,7%, lên 7.722,72 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 250,40 điểm, tương đương 0,5%, lên 51.176,96 điểm. Nasdaq Composite tăng 319,27 điểm, tương đương 1,2%, lên 27.190,86 điểm. Russell 2000 cũng tăng 0,9%, lên 2.832,90 điểm.

Động lực chính của phiên giao dịch đến từ báo cáo việc làm. Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể mức 90.000 việc làm mà các chuyên gia được Reuters khảo sát dự báo. Số việc làm tăng trong tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm từ 162.000 xuống 133.000.

Dữ liệu này có tác động đáng chú ý tới kỳ vọng chính sách tiền tệ. Một thị trường lao động hạ nhiệt giúp giảm sức ép lạm phát, qua đó tạo thêm dư địa để Fed duy trì chính sách hiện tại thay vì tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn. Theo Reuters, sau báo cáo việc làm, thị trường định giá khoảng 80% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10, tăng từ khoảng 74% trước khi số liệu được công bố.

Nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất phản ứng tích cực. Chỉ số bất động sản thuộc S&P 500 tăng 0,4%, trong khi Russell 2000 tăng 0,9% - mức tăng mạnh nhất trong khoảng một tháng. Nasdaq dẫn đầu đà tăng của các chỉ số lớn với mức tăng 1,2%, cho thấy dòng tiền tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất được điều chỉnh.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường trái phiếu cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ những rủi ro về lạm phát. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ban đầu giảm mạnh sau báo cáo việc làm, có thời điểm xuống dưới 5,17%, nhưng sau đó đảo chiều và kết phiên ở khoảng 5,281%, tăng 4,72 điểm cơ bản. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng lên 4,827%.

Theo AP, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm tiến gần 5,35% trong phiên trước, mức cao nhất trong nhiều năm. Việc lợi suất bật tăng trở lại trong phiên 2/10 cho thấy thị trường vẫn quan tâm đến áp lực lạm phát, giá năng lượng và tình trạng nợ công gia tăng trên toàn cầu.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Tesla tăng 4,7% sau khi công bố lượng xe giao trong quý đạt 486.532 chiếc, cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Nvidia tăng 1,3% và trở thành một trong những lực đẩy quan trọng nhất đối với S&P 500 nhờ quy mô vốn hóa rất lớn.

Ở chiều ngược lại, Nike giảm 3,6%. Dù lợi nhuận quý vừa qua cao hơn kỳ vọng, doanh thu của hãng yếu hơn dự báo và triển vọng lợi nhuận cả năm không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Giá dầu cũng tiếp tục là biến số đáng chú ý. Dầu Brent dao động mạnh trong phiên, có thời điểm xuống dưới 100 USD/thùng trước khi phục hồi và kết phiên quanh 102,25 USD/thùng theo AP; Reuters ghi nhận Brent ở khoảng 102,77 USD/thùng vào cuối phiên. Giá năng lượng cao tiếp tục đặt ra bài toán đối với triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Dù tăng mạnh trong phiên cuối tuần, các chỉ số chính vẫn có diễn biến trái chiều xét trên cả tuần. S&P 500 giảm khoảng 0,3%, Dow Jones giảm 1,3%, trong khi Nasdaq tăng 0,5%. Tính từ đầu năm, S&P 500 tăng 12,8%, Dow Jones tăng 6,5%, Nasdaq tăng 17% và Russell 2000 tăng 14,1%.

Việc S&P 500 kết phiên tại 7.722,72 điểm, chỉ còn cách chưa tới 1% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 8, cho thấy xu hướng tăng của thị trường vẫn được duy trì. Tuy nhiên, diễn biến lợi suất trái phiếu, giá dầu và chính sách tiền tệ tiếp tục là những biến số có thể tạo ra những nhịp rung lắc đáng kể trong thời gian tới.