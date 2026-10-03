9 tháng, giải ngân đầu tư công ước đạt 640.000 tỷ đồng

Xử lý vướng mắc cho hơn 2.500 dự án

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, trong tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát huy tối đa các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (như kinh tế xanh, kinh tế số...) gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu tại họp báo. Ảnh: TUẤN ANH

Cùng với đó, đã quyết liệt chỉ đạo giảm chi phí đầu vào, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các dự án vướng mắc, tồn đọng. Đến hết tháng 9, giải ngân đầu tư công ước đạt 640.000 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 180.000 tỷ đồng.

Từ tháng 4-2026 đến nay, đã xử lý vướng mắc cho 2.535 dự án, khơi thông nguồn vốn hơn 1,76 triệu tỷ đồng, đưa vào sử dụng 86.600ha đất, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án (tổng diện tích đất hơn 139.000ha và tổng mức đầu tư hơn 2,49 triệu tỷ đồng).

Các cơ chế đặc thù đối với dự án điện gió, điện mặt trời từng bước được triển khai, đưa vào khai thác 172 dự án điện với công suất gần 9.800 MW; dự kiến khơi thông khoảng 13 tỷ USD đã đầu tư, khả năng thu về cho ngân sách Nhà nước 50.000 tỷ đồng.

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người yếu thế được triển khai thiết thực. Đã bố trí nguồn lực khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người dân; đẩy nhanh xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Từ đầu năm đến nay, 108 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa 31.353 căn hộ vào sử dụng.

Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện, xăng dầu

Liên quan đến giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2026, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trong quý IV-2026 và cả năm 2026, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả, quyết liệt để từng bộ, địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm. Như vậy toàn nền kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ thông tin tại họp báo.

Những giải pháp để đạt được mục tiêu này, trước hết là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bảo đảm an ninh năng lượng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và xăng dầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và không để phát sinh điểm nghẽn mới, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm và tiến độ năm 2026. Kiên quyết cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm để chuyển cho những dự án, những công trình có điều kiện và khả năng để hấp thụ vốn.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tháo gỡ, triển khai các dự án tồn đọng. Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách Nhà nước đã dành cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong 3 tháng cuối năm.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của báo chí.

Đến ngày 30-9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm nay. Cùng với đó, đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng để có thể cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, hỗ trợ cho tăng trưởng.

Quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu

Liên quan đến cơ chế kiểm soát giá cũng như cơ chế nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc để phòng ngừa việc nâng giá, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh một số giải pháp, trước hết là quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm, từ phân loại, nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, lưu hành, kinh doanh, phân phối, quảng cáo đến sử dụng, thu hồi, tiêu hủy.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ thông tin tại họp báo. Ảnh: chinhphu.vn

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành, phân phối đến giá, báo giá niêm yết khi thiết bị vào Việt Nam, giúp các cơ sở mua sắm có thêm thông tin tham khảo. Kê khai, cập nhật và công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh trên một cổng thông tin để các cơ sở y tế có thêm thông tin về giá thiết bị y tế tại Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm, thiết bị đặc thù, nhất là thiết bị y tế đắt tiền, thiết bị có tính độc quyền hoặc chỉ có một hãng cung cấp tại Việt Nam.

Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý thiết bị y tế, áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để hoàn thiện công tác quản lý.

Đối với thuốc, tăng cường mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia, nhất là đối với những nhóm thuốc sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế như thuốc kháng sinh; áp dụng đàm phán giá để tiết kiệm chi phí ngân sách Nhà nước. Thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược gốc, thuốc sinh học thông qua chuyển giao công nghệ, qua đó chủ động nguồn cung. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dược…

Đồng chí Vũ Mạnh Hà khẳng định, mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là nâng cao hiệu quả điều hành, đưa thuốc chất lượng với giá phù hợp đến người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.