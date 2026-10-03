Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai 9 tháng đạt gần 3 tỷ USD

Hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán và trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 9 tháng năm 2026 đã đạt những kết quả tích cực với tổng giá trị hơn 2,99 tỷ USD, tăng 34,83% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 9, tổng kim ngạch qua khu vực này đạt khoảng 412 triệu USD, đưa lũy kế tổng giá trị trong chín tháng đạt hơn 2.993 triệu USD.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lào Cai trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với tổng kim ngạch gần 3 tỷ USD.

Trong bức tranh chung đó, khu vực xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính.

Chỉ tính riêng trong tháng 9, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 262,1 triệu USD, tăng mạnh 67,65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1.867,72 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng đột phá 70,33% so với cùng kỳ và hoàn thành 60,25% kế hoạch năm.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nhập khẩu cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9 đạt 101,5 triệu USD, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế chín tháng, tổng giá trị nhập khẩu đạt khoảng 963,91 triệu USD, tăng 28,46% so với cùng kỳ và đạt 45,9% kế hoạch năm.

Đối với các loại hình đặc thù như tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu và quá cảnh, giá trị thực hiện trong tháng 9 đạt khoảng 8,5 triệu USD, giảm 37,87% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, nhóm loại hình này đạt khoảng 161,42 triệu USD, giảm 56,73% và hoàn thành 17,17% kế hoạch năm.

Xét về cơ cấu tỷ trọng trong tổng giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng qua các cửa khẩu Lào Cai, xuất khẩu chiếm ưu thế lớn với khoảng 62,4%, nhập khẩu chiếm 32,2%, và nhóm các loại hình tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu cùng quá cảnh chiếm phần còn lại với khoảng 5,4%.

Nhìn chung, kết quả giao thương trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sự khởi sắc rõ rệt của kinh tế biên mậu Lào Cai, tạo đà thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm.