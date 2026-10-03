Nông sản trong nước 3/10: Lúa tươi tăng giảm trái chiều, cà phê giữ vùng 94.000 đồng/kg. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Lúa tươi phân hóa, tấm thơm tăng nhẹ

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 3/10 xuất hiện biến động ở một số giống lúa tươi, trong bối cảnh giao dịch nhìn chung vẫn chậm.

Tại An Giang, lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg, lên 6.100 - 6.300 đồng/kg. Đài Thơm 8 cũng tăng 100 đồng/kg, dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, OM 5451 giảm 50 đồng/kg, còn 6.000 - 6.100 đồng/kg; OM 34 giảm 100 đồng/kg, xuống 5.700 - 5.800 đồng/kg. IR 50404 dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Tại một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lúa Hè Thu đã vãn, trong khi giao dịch lúa Thu Đông mới diễn ra rải rác. Lượng mua chưa lớn khiến giá chủ yếu điều chỉnh trong biên độ hẹp.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, giá tương đối ổn định. Gạo OM 5451 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; CL 555 khoảng 8.750 - 8.850 đồng/kg; IR 504 từ 8.700 - 8.800 đồng/kg và OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Gạo OM 380 và Sóc thơm cùng phổ biến 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đáng chú ý, tấm thơm tăng nhẹ 50 đồng/kg, lên 8.900 - 9.050 đồng/kg. Giá cám duy trì khoảng 7.500 - 7.700 đồng/kg.

Giá nông sản trong nước ngày 3/10/2026

Lúa - gạo

Cà phê

Hồ tiêu

Cao su

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo khu vực, chất lượng hàng hóa và thời điểm giao dịch.

Cà phê giữ vùng giá cao, hồ tiêu và cao su đi ngang

Sau nhịp giảm trước đó, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm trong ngày 3/10 chưa ghi nhận thay đổi đáng kể, phổ biến từ 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Khu vực Lâm Đồng có mức thu mua khoảng 93.200 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai phổ biến 93.800 đồng/kg, trong khi khu vực Đắk Nông ghi nhận mức cao nhất khoảng 94.000 đồng/kg.

Như vậy, cà phê vẫn giữ quanh vùng 94.000 đồng/kg nhưng chưa hình thành một nhịp tăng mới. Diễn biến giá những ngày đầu tháng 10 cho thấy thị trường tiếp tục dao động khá nhanh trong bối cảnh các vùng sản xuất dần bước vào vụ thu hoạch.

Hồ tiêu tiếp tục ổn định. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm phổ biến trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông duy trì mức cao nhất khoảng 140.500 đồng/kg; Đắk Lắk khoảng 138.500 đồng/kg; các khu vực còn lại phổ biến từ 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Giá mủ cao su trong nước cũng chưa có điều chỉnh đáng kể. Tại Công ty Cao su Bình Long, mủ nước thu mua tại nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg, tại đội sản xuất 530 đồng/độ TSC/kg; mủ tạp DRC 60% ở mức 18.000 đồng/kg.

Tại Phú Riềng, mủ nước phổ biến 420 đồng/TSC; trong khi giá thu mua mủ nước tại Mang Yang dao động khoảng 458 - 463 đồng/TSC tùy loại.

Nhìn chung, thị trường nông sản trong nước ngày 3/10 chưa xuất hiện biến động trên diện rộng. Lúa tươi là nhóm đáng chú ý nhất khi giá một số giống tăng giảm trái chiều, trong khi cà phê, hồ tiêu và cao su giữ mặt bằng tương đối ổn định.