Chứng khoán Mỹ tăng vì Fed có thể giữ nguyên lãi suất, giá dầu giảm khi châu Âu nhất trí xả dự trữ

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Giá dầu thô giảm sau khi có tin châu Âu nhất trí xả dự trữ dầu diesel nhằm “hạ nhiệt” cơn sốt giá nhiên liệu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 250 điểm, tương đương tăng 0,5%, đạt 51.176,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, đạt 7.722,72 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,2%, chốt phiên ở mức 27.190,86 điểm. Trong phiên, có lúc Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 29.000 công việc trong tháng 9, ít hơn nhiều so với con số dự báo 90.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Số lượng công việc mới của tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm mạnh xuống còn 133.000 công việc, từ con số 162.000 công việc trong lần công bố đầu tiên.

Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,2%, cao hơn so với dự báo là đi ngang ở mức 4,1%.

Sau khi báo cáo trên được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 78% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10.

Dù thị trường vẫn đặt cược khả năng 86% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, triển vọng lãi suất được giữ nguyên trong cuộc họp tháng 10 đã hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ban đầu đã giảm sau khi báo cáo việc làm được công bố. Nhưng sau đó, trái phiếu lại bị bán mạnh, lợi suất tăng trở lại, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức cao của phiên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản, đạt 5.281 USD/oz. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 5,629%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản, đạt 4,839%.

Mối lo lạm phát cao dai dẳng, lãi suất cao hơn lâu hơn, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang là những yếu tố gây áp lực giảm mạnh lên giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này. Hôm thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đồng loạt đạt mức cao nhất kể từ năm 2002.

Cả tuần, Dow Jones giảm 1,3%, S&P 500 gần như đi ngang, còn Nasdaq tăng 0,6%.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng mạnh nhất trong phiên ngày thứ Sáu. Cổ phiếu Nvidia trong phiên có lúc lập kỷ lục mọi thời đại lần đầu tiên kể từ tháng 5, dù chốt phiên thấp hơn mức kỷ lục cũ. Loạt cổ phiếu CrowdStrike, Palo Alto Networks và AMD đồng loạt lập kỷ lục.

Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia trưởng Phil Blancato của công ty Osaic cho rằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 chính là những gì thị trường mong muốn có được từ thị trường lao động. “Không quá nóng, không quá lạnh, không quá tuyệt vời, nhưng cũng không suy yếu quá nhiều”, ông nói.

Còn theo Giám đốc đầu tư Saira Malik của công ty Nuveen, báo cáo này có thể mang lại cho thị trường một sự hỗ trợ quan trọng trước khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 bắt đầu, mùa báo cáo mà bà dự báo là sẽ “rất mạnh mẽ”.

“Bởi vậy, tôi nghĩ đây có thể là sự khởi đầu cho một đợt tăng điểm cuối năm mà tất cả chúng ta đều mong muốn có được”, bà Malik nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,06 USD/thùng, đóng cửa ở mức 102,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,76 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, còn 91,11 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi có tin các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xả dự trữ dầu diesel để kéo giá nhiên liệu này xuống từ mức kỷ lục và để châu Âu giảm bớt nhập khẩu diesel từ Mỹ.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về xả dự trữ diesel. Theo đó, việc xả dự trữ này sẽ diễn ra trong thời gian 20 ngày. Nguồn tin nói rằng các nước EU sẽ xả 50 triệu thùng dầu diesel trong đợt này, và các thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô nữa.

“Châu Âu đã đồng ý xả một lượng lớn từ dự trữ dầu diesel của họ”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Thời gian qua, ông đã ủng hộ ý tưởng Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cảnh báo các nước châu Âu rằng Washington sẽ triển khai một lệnh cấm như vậy nếu châu Âu không chịu xả dự trữ.

“Châu Âu đang cảm thấy rủi ro lớn. Họ sẽ là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu Mỹ cấm xuất khẩu diesel”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét với Reuters.

Tuần này, giá dầu Brent tăng 0,11% và giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá dầu đã tăng trong phiên ngày thứ Năm sau khi Reuters đưa các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu trong tháng 10 để duy trì nguồn cung nội địa. Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là thông tin từ tờ báo Wall Street Journal cho biết Mỹ đang điều động thêm một tàu sân bay thứ ba cùng tới 10.000 binh sĩ đến Trung Đông, trong bối cảnh ông Trump cân nhắc việc nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty nghiên cứu Capital Economics, nhận định rằng việc châu Âu và IEA tiếp tục xả dự trữ dầu "có thể đủ để đưa thị trường chung trở lại trạng thái dư cung nhẹ, nếu đà gia tăng nguồn cung từ Trung Đông gần đây được duy trì".

Trong một báo cáo, ngân hàng Barclays nhận định dù nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đã cải thiện, các yếu tố cơ bản của thị trường dầu vật chất vẫn đang thắt chặt: lượng hàng tồn kho tiếp tục sụt giảm và giá các lô hàng giao ngay đang cao hơn nhiều so với giá hợp đồng tương lai.

Do đó, ngân hàng này nâng dự báo giá dầu Brent bình quân cho quý 4/2026 thêm 20 USD/thùng lên mức 115 USD/thùng, đồng thời điều chỉnh dự báo giá dầu bình quân năm 2026 lên mức 100 USD/thùng.