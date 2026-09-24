Chênh vênh bên miệng núi bị sạt lở

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến người dân khu vực lưng núi, chân núi Một trải qua những đêm không ngủ vì lo sạt lở.

Khung cảnh sạt lở núi Một kéo dài vài trăm mét

Ngôi nhà ông Huỳnh Văn Trọng (58 tuổi, tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn) bị sạt sâu vào móng. “Giờ nghe trời mưa là tôi không dám ở nhà nữa. Cứ nghe mưa là dắt cháu đi tránh trú vì sợ nguy hiểm tính mạng”, ông Trọng lo lắng.

Nhiều ngôi nhà nằm trên đỉnh vết sạt lở đã bỏ trống

Ông Huỳnh Văn Hoan (62 tuổi) cho biết, núi Một sạt lở từ lâu nhưng đợt mưa bão năm 2025 khiến núi sạt nặng nhất, nhiều ngôi nhà dưới chân núi bị đất đá vùi lấp, đánh sập hoàn toàn. “Nhà tôi đang bị sạt lở xâm nhập sâu. Tôi đành đóng cửa, đưa vợ con, cháu đến nơi khác thuê nhà ở, không dám ở lại đây nữa”, ông Hoan nói.

Dưới chân núi sạt lở, nhiều lớp nhà dân nằm chênh vênh, thấp thỏm trong mùa mưa lũ

Ông Huỳnh Văn Hoan đã di dời gia đình, bỏ trống ngôi nhà để đảm bảo an toàn

Dưới chân núi, ngay sát vách sạt lở, nhiều nhà dân ở hẻm Tháp Đôi (tổ dân phố 20, phường Quy Nhơn) cũng đang sống nơm nớp, giao phó tính mạng cho may rủi.

Tại số nhà 44/73 hẻm Tháp Đôi, ông Nguyễn Đức Hoàng vừa trải qua những đêm rùng mình lo sợ núi sạt lở vùi lấp nhà cửa. Căn nhà ông Hoàng nằm ngay dưới miệng núi sạt lở, bên cạnh nhiều nhà dân đã bị đất đá vùi lấp.

Sạt lở vẫn tiếp diễn trong đêm và rạng sáng 23-9

Hiện trường vụ sạt lở một ngôi nhà sát chân núi Một cuối năm 2025

Theo ông Hoàng, rạng sáng 23-9, trong lúc mưa lớn, núi Một tiếp tục sạt lở, đất đá vùi vào ngôi nhà cũ bên cạnh. Đất đá từ vụ sạt lở tiếp tục tràn ra hẻm 73 Tháp Đôi khiến mọi người lo sợ.

Đất đá vẫn tiếp tục trượt đổ, nguy cơ sạt lở lan sang các nhà dân dưới chân núi

“Lâu nay, bà con mong chính quyền sớm quan tâm để di dời hoặc đầu tư kè núi cho chúng tôi yên tâm sinh sống. Chứ cứ kéo dài thêm thì không chỉ nhà cửa, tài sản mà tính mạng cũng khó giữ”, ông Hoan bày tỏ.

Nhiều hộ dân vẫn ở lại, sinh hoạt trong những ngôi nhà ngay sát miệng sạt lở

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết, địa phương đã lập danh sách, phân công trách nhiệm cho các tổ dân phố và thành lập các nhóm Zalo để thông tin, ứng phó kịp thời khi mưa lớn. Trong tình huống nguy cấp, phường đã chuẩn bị phương án, kịch bản di dời, sơ tán dân khẩn cấp. Các trụ sở cơ quan do phường quản lý và hệ thống trường học được bố trí làm nơi tránh trú.

Hậu quả của sạt lở từ năm 2025

"Về lâu dài, địa phương đang lên kế hoạch đề xuất UBND tỉnh lập quy hoạch tổng thể, bố trí quỹ đất, thực hiện chính sách giải tỏa, di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm núi Một đến nơi an cư an toàn", Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết.

Hàng chục nhà dân giữa đô thị Quy Nhơn đang sống phập phồng bên miệng núi sạt lở

Theo UBND phường Quy Nhơn, qua rà soát, khu vực sạt lở núi Một có trên 52 hộ dân sinh sống. Trong đợt bão lũ cuối năm 2025, sạt lở đã vùi lấp khoảng 5 nhà dân. Hiện, 5 hộ dân này đã được địa phương di dời, bố trí tái định cư nơi ở mới an toàn.