Hải Phòng quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 'địa chỉ đỏ' Mả Chìa

Ngày 26/9, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Ban Chỉ đạo 515 cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham dự buổi lễ (Ảnh: Anh Dũng)

Dự buổi lễ có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố. Cùng dự có đại diện Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu ... cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Nghi thức động thổ, chính thức khởi động giai đoạn 1 công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa (Ảnh: Anh Dũng)

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã tích cực rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố theo kết luận dữ liệu địa bàn năm 2023.

Qua công tác rà soát, lực lượng chức năng đã xác định 65 liệt sĩ được chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố, trong đó có 8 liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ công tác xác minh thông tin về liệt sĩ hy sinh, nơi chôn cất ban đầu theo đúng quy trình, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tập trung làm rõ cơ sở lịch sử, tài liệu và chứng cứ liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền cho chủ trương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, xây dựng khu vực Mả Chìa trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tưởng niệm các liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, trong gần hai tháng qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải, Vĩnh Am cùng thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng lịch sử tiến hành xác minh, đối chiếu tài liệu lưu trữ, khảo sát thực địa và tổ chức các hội thảo chuyên môn ở nhiều cấp.

Từ kết quả xác minh, các cơ quan chức năng đã làm rõ những căn cứ cần thiết để triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, đồng thời tạo được sự đồng thuận cao từ các cấp, các ngành, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân địa phương.

Theo phương án được Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng thống nhất, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành khai quật toàn bộ khu vực Mả Chìa hiện còn khoảng 250m². Trên cơ sở kết quả thực tế, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực lân cận với diện tích dự kiến từ 350 đến 500m².

Do nhiều nguồn thông tin cho thấy đây có thể là khu vực hố chôn tập thể gồm cả liệt sĩ và người dân tử nạn trong chiến tranh, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đề xuất sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, khai quật sẽ tổ chức an táng các hài cốt theo hình thức mộ tập thể ngay tại khu vực Mả Chìa.

Cùng với đó, thành phố sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng nơi đây thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, góp phần lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo TP Hải Phòng đã trao quà động viên các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi động giai đoạn 1 công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.