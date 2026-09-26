Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia phát triển nhân lực thiên văn học và khoa học vũ trụ

Ngày 26/9, tại Đại học Phenikaa, Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19.

Cùng tham dự sự kiện có ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế; các nhà khoa học, thầy cô giáo và các em học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương UBND TP. Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Phenikaa cùng các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức Kỳ thi lần này - Ảnh: CP

Cơ hội kết nối và sự trưởng thành vượt bậc của các thế hệ học sinh Việt Nam

Ngày 10/9/2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tổ chức tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ thông điệp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Đó là: Chúng ta cần giữ gìn không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; đặt con người và phát triển bền vững trên Trái đất ở vị trí trung tâm; bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia trong tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Kỳ thi chính là một trong những giải pháp góp phần vun đắp nền móng cho tầm nhìn đó. Bởi mọi chương trình vũ trụ, mọi sáng kiến hợp tác đều bắt đầu từ con người - từ những bạn trẻ biết say mê đặt câu hỏi trước bầu trời. Đầu tư cho các em hôm nay chính là đầu tư cho tương lai chung của nhân loại.

Có mặt tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 đã là một dấu mốc đáng tự hào trên hành trình học tập và khám phá tri thức của mỗi em. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong các em hãy vững bước vào Kỳ thi với sự tự tin, trung thực và bản lĩnh, nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất.

Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế tham dự Lễ khai mạc - Ảnh: CP

Khám phá chân trời mới và cùng giải quyết những vấn đề chung

Cũng theo Phó Thủ tướng, giá trị lớn nhất của Kỳ thi này nằm chính ở những câu hỏi được gợi mở, những ý tưởng được sẻ chia và những tình bạn được hình thành tại Thủ đô Hà Nội.

"Chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh; nhiều giới hạn của hôm nay sẽ được chính thế hệ của các em vượt qua. Vũ trụ vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải và cuộc sống vẫn cần những cách nghĩ mới, những con người dám tìm tòi, sáng tạo", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng tin rằng nhiều năm sau, các em sẽ gặp lại nhau trong một phòng thí nghiệm, một đài thiên văn hay một dự án khoa học quốc tế - không còn là những thí sinh cùng tranh tài, mà chính là những đồng nghiệp cùng khám phá những chân trời mới và cùng giải quyết những vấn đề chung của thế giới.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Kỳ thi năm nay có 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có khoảng 320 học sinh, thí sinh. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có lĩnh vực thiên văn học và khoa học vũ trụ.

Bên cạnh những giờ thi đầy thử thách, Phó Thủ tướng mong các nhà khoa học và các em học sinh, thí sinh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về đất nước, con người Việt Nam và một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thân thiện, mến khách.