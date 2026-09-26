168 trạm y tế phường, xã TPHCM đều có các bệnh viện đồng hành. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp

Bệnh viện đa khoa có trách nhiệm hỗ trợ toàn diện cho trạm y tế và là đầu mối kết nối với bệnh viện chuyên khoa khi phát sinh những nhu cầu vượt quá khả năng chuyên môn.

Trạm y tế xác định rõ nhu cầu cần hỗ trợ

Theo Sở Y tế, bệnh viện chuyên khoa không phụ trách riêng từng trạm y tế mà hỗ trợ chuyên môn theo từng lĩnh vực cho toàn mạng lưới 168 trạm y tế.

Sở Y tế yêu cầu trạm y tế chủ động rà soát năng lực hiện có, xác định những nội dung cần củng cố hoặc phát triển, từ nhân lực, kỹ năng thực hành, danh mục kỹ thuật đến quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu ban đầu và các lĩnh vực chuyên khoa phù hợp với chức năng của y tế cơ sở.

Nhu cầu hỗ trợ trước hết được trao đổi với bệnh viện đa khoa được phân công đồng hành. Trên cơ sở đó, bệnh viện đa khoa đánh giá khả năng đáp ứng và chủ động triển khai hỗ trợ. Tránh tình trạng trạm y tế cùng lúc đề nghị nhiều bệnh viện hỗ trợ cùng một nội dung.

Sở Y tế nhấn mạnh, việc gì bệnh viện đa khoa có thể làm được thì bệnh viện đa khoa chủ động hỗ trợ, thông qua đào tạo, tư vấn, hội chẩn, luân phiên bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật hoặc hỗ trợ chuyên môn; không nhất thiết phải huy động bệnh viện chuyên khoa.

Bệnh viện đa khoa có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt hoạt động, nhu cầu và những khoảng trống về năng lực của các trạm y tế được phân công. Từ đó, bệnh viện huy động các chuyên khoa và nguồn lực của mình để trực tiếp hỗ trợ.

Trong trường hợp nhu cầu của trạm y tế vượt quá năng lực của bệnh viện đa khoa, bệnh viện chưa có chuyên khoa tương ứng hoặc năng lực chuyên khoa chưa đáp ứng yêu cầu, bệnh viện đa khoa sẽ chủ động kết nối với bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ.

Như vậy, bệnh viện đa khoa vừa trực tiếp đồng hành với trạm y tế, vừa giữ vai trò đầu mối điều phối nhu cầu của Trạm Y tế với các nguồn lực chuyên sâu của thành phố.

Một mặt, bệnh viện chuyên khoa phối hợp với bệnh viện đa khoa để giải quyết những vấn đề chuyên môn vượt quá khả năng hỗ trợ của bệnh viện đa khoa. Mặt khác, bệnh viện chuyên khoa phải chủ động xây dựng năng lực chuyên khoa thiết yếu cho y tế cơ sở, căn cứ vào mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và chức năng của trạm y tế.

Các bệnh viện chuyên khoa có thể xây dựng, chuẩn hóa nội dung chuyên môn, tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực hành, tư vấn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và giám sát việc duy trì năng lực tại trạm y tế.

Ba bên xác định rõ phần việc trước khi hỗ trợ

Sở Y tế TPHCM yêu cầu trước khi triển khai hỗ trợ chuyên khoa tại một trạm y tế, các bên phải xác định rõ: trạm y tế đang thiếu hoặc cần phát triển năng lực gì; bệnh viện đa khoa đã hỗ trợ được đến đâu; và phần nào thực sự cần bệnh viện chuyên khoa tham gia.

Trong đó, ưu tiên trước hết là phát huy năng lực của bệnh viện đa khoa được phân công đồng hành. Bệnh viện chuyên khoa tập trung vào những nội dung đòi hỏi chuyên môn sâu, những kỹ thuật mà bệnh viện đa khoa chưa đáp ứng hoặc những chương trình cần được chuẩn hóa và triển khai thống nhất trên toàn thành phố.

Sở Y tế cũng lưu ý không tổ chức nhiều bệnh viện cùng đào tạo, chuyển giao hoặc giám sát một nội dung tại cùng một trạm y tế nếu không có yêu cầu chuyên môn cụ thể.

Cơ chế phối hợp được Sở Y tế xác định theo chuỗi: trạm y tế xác định nhu cầu, bệnh viện đa khoa đánh giá và trực tiếp hỗ trợ; nếu vượt năng lực, bệnh viện đa khoa kết nối bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên sâu; sau đó bệnh viện đa khoa tiếp tục đồng hành để trạm y tế duy trì và phát triển năng lực.

Đối với những năng lực chuyên khoa thiết yếu cần triển khai đồng bộ trên toàn thành phố, bệnh viện chuyên khoa sẽ chủ động xây dựng gói hỗ trợ và chuẩn chuyên môn; Sở Y tế điều phối, còn bệnh viện đa khoa phối hợp triển khai tại các trạm y tế được phân công.

Theo Sở Y tế, nguyên tắc của mô hình là trạm y tế xác định nhu cầu - bệnh viện đa khoa chịu trách nhiệm đồng hành và điều phối - bệnh viện chuyên khoa bổ sung, chuẩn hóa năng lực chuyên sâu.

Cách làm này nhằm bảo đảm mỗi nguồn lực chuyên môn được huy động đúng vai trò, giúp y tế cơ sở từng bước nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương.