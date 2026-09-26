Lũ dữ rút đi, nước mắt nông dân ở lại

Trận mưa lũ vừa qua khiến tỉnh Thanh Hóa chịu thiệt hại về người và tài sản, nhiều khu dân cư bị ngập, diện tích lớn lúa, rau màu và cây trồng bị ảnh hưởng.

Xã Thành Vinh, Kim Tân nằm bên dòng sông Bưởi - là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chia sẻ với PV, ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh cho biết, mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao đã gây ngập lụt cho 720 hộ với 2.884 khẩu. Trên địa bàn xã có tổng diện tích hoa màu bị ngập úng là 594,6ha (mía là 402ha, lúa là 112,3ha, rau màu khác 74,5ha), 5,8ha thủy sản bị ngập tràn, 190 con gia cầm bị cuốn trôi. Tổng giá trị thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra ước tính là 39 tỷ đồng.

Mưa lũ nước sông Bưởi dâng cao khiến gần 700ha mía, lúa, hoa màu trên địa bàn xã Thành Vinh bị ngập.

Ngập sâu dài ngày khi nắng lên cây mía ngả vàng, thối ngọn khiến năng suất và chất lượng bị ảnh hưởng lớn.

Lúa gần đến thời kỳ thu hoạch bị ngập dài ngày, gần như mất trắng.

Lũ vừa rút, những cánh đồng ở thôn Phú Long vẫn vương đầy bùn đất. Giữa cái nắng gay gắt của những ngày đầu thu, bà Bùi Thị Thức (SN 1975) dẫn chúng tôi ra thăm ruộng sả. Bước chân của người phụ nữ nặng nề hơn thường ngày khi chứng kiến cả cánh đồng sả chết khô sau lũ.

Chỉ tay về phía ruộng sả đã úa khô, bà Thức cho biết năm nay gia đình trồng khoảng 0,5 ha sả nhưng toàn bộ diện tích đã bị ngập. Theo bà, khác với cây mía, sả chỉ cần ngập nước khoảng 2 ngày là có thể chết, dẫn đến mất trắng.

Gạt nước mắt, bà Thức kể gia đình có 7 nhân khẩu. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp được bà dành để trồng sả, phần còn lại trồng mía. Sả chết, vụ mùa mất trắng khiến cuộc sống của gia đình trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngập lụt khiến toàn bộ diện tích sả của bà Thức và nhiều hộ dân trong thôn bị chết khô, mất trắng.

"Đất bãi chỉ hợp với cây sả, mía, ngô … Mía thì đầu tư lớn, sả đầu tư thấp hơn, một năm trồng được nhiều vụ, nếu không lũ lụt thì đầu ra ổn định. Chúng tôi từng tính chuyển sang trồng keo, nhưng đây là đất trồng cây hàng năm nên không được chấp thuận. Giờ sả mất trắng, mía có nguy cơ bị chết do ngâm nước lâu ngày, cây nào không chết thì sẽ giảm năng suất và chất lượng", bà Thức nói.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Thức, bà Bùi Thị Ích, trú tại thôn Phú Long cho biết, toàn bộ gần 1ha sả của gia đình và tất cả người dân trong thôn trồng ở ruộng đều bị chết do lũ, hàng trăm ha mía bị thối ngọn, vàng lá. Nước rút, bà và những dân địa phương chỉ biết đứng trên bờ xót xa khi nhìn những cánh đồng sả chết khô.

Bà Ích bên ruộng sả bị chết do mưa lũ.

"Chúng tôi mong nhà nước quan tâm, sớm có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ", bà Ích nói.

Chạy xe máy chở chúng tôi ra thăm cánh đồng trồng mía và sả của thôn, ông Bùi Văn Thường, Phó thôn Phú Long cho biết, vụ này gia đình ông trồng khoảng 6 sào sả. Khi cây sả gần đến thời kỳ thu hoạch thì bị lũ nhấn chìm và bị mất trắng.

Ông Thường nhấm tính, nếu không gặp thiên tai, mỗi sào sả cho thu hoạch từ 3-3,5 triệu đồng và đầu ra khá ổn định.

Khoảng 6 sào sả của gia đình ông Thường bị mất trắng là ngập lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Long, cho biết trận lũ vừa qua khiến gần như toàn bộ diện tích mía, sả và hoa màu của người dân bị ngập, gây thiệt hại lớn. Theo ông, cây sả nếu ngập nước từ một ngày trở lên có thể chết khô, mất trắng. Trong khi đó, cây mía bị ngập quá ngọn từ 2-3 ngày có thể không chết nhưng năng suất và chất lượng sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Khánh cho biết thêm, khi cây mía bị ngập quá ngọn, sau khi nước rút và thời tiết nắng lên, cây có thể bị thối ngọn, thối rễ. Do mía đang trong giai đoạn sinh trưởng, tình trạng này sẽ làm chậm quá trình phát triển, ảnh hưởng đáng kể đến năng suất.

Đoạn đê bị vỡ khiến nước tràn vào đồng ruộng của thôn Phú Long.

Ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh cho biết thêm, xã nằm bên bờ sông Bưởi, địa hình thấp nên hàng năm tới mùa lũ lụt thường bị ngập sâu. Khi lũ rút, chính quyền cùng với các thôn tiến hành khắc phục hậu quả, khơi thông mương máng, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Đồng thời, địa phương cũng đã tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.