Xót xa hàng trăm ô tô ngập nước gần tới nóc giữa trận mưa lớn ở Bangkok

Ngày 26/9, hình ảnh hàng loạt ô tô nằm bất động chìm trong biển nước tại Bangkok được truyền thông Thái Lan đăng tải, cho thấy mức độ nghiêm trọng của trận mưa ngập đang xảy ra tại thủ đô nước này.

Mưa liên tục từ ngày đêm 24/9 kéo dài sang sáng 26/9 khiến khu vực Bang Kapi ngập nặng. Tại khu nhà ở Khlong Chan, đặc biệt quanh Soi Seri Thai 5-7, nước có nơi dâng cao đến 1,3 mét. Người dân phải thức dậy giữa đêm, vội vã đưa ô tô khỏi bãi đỗ khi nước tiếp tục dâng. Tuy nhiên, nhiều chủ xe không kịp di chuyển phương tiện.

Sondhi Talk mô tả ở khu vực này có tới hàng trăm ô tô bị nhấn chìm trong biển nước.

Hàng loạt ô tô bị ngập nặng trong biển nước ở khu vực chung cư Khlong Chan. Ảnh: Theo Sondhi Talk

Nước dâng quá thân ô tô ở khu vực chung cư Khlong Chan. Ảnh: Theo Sondhi Talk

Hàng loạt ô tô bị ngập nặng trong biển nước ở khu vực chung cư Khlong Chan. Ảnh: Theo Sondhi Talk

Ảnh: Theo Sondhi Talk

Ảnh: Theo Sondhi Talk

Ảnh: Theo Sondhi Talk

Ảnh: Theo Sondhi Talk

Ảnh: Theo Sondhi Talk

Nhiều xe bị ngập sâu ở Khu nhà ở Khlong Chan số 25, Soi Nawamin số 6, Phường Khlong Chan, Quận Bang Kapi, Bangkok. Ảnh: Theo Tạp chí Matichon

Khu vực Soi Seri Thai 7-5, phường Seri Thai, quận Bang Kapi, đặc biệt là quanh khu nhà số 15, nước lũ dâng cao gần 1 mét khiến xe ngập sâu. Ảnh: Theo Dailynews.

Xe ô tô bị ngập ngay từ rạn sáng ngày 24/09/2026 ở thành phố Pattaya, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi. Ảnh: Theo Mgronline

Chiếc xe bị ngập tới nóc ở khu chung cư Khlong Chan số 25, Soi Nawamin số 6, Phường Khlong Chan, Quận Bang Kapi, Bangkok. Ảnh: Theo Tạp chí Matichon

Xe ô tô chìm trong biể nước ở khu chung cư Khlong Chan, Quận Bang Kapi, Bangkok. Ảnh: Theo Tạp chí Matichon

Xe ô tô chìm trong biể nước ở khu chung cư Khlong Chan, Quận Bang Kapi, Bangkok. Ảnh: Theo Tạp chí Matichon

Một chiếc ô tô "rẽ sóng" đi chuyển trên đường nước đang dâng cao. Ảnh: Theo Mgronline

Cơ quan chức năng của Thái Lan chưa công bố con số thống kê chính thức về số phương tiện hư hỏng tại riêng khu vực này. Một nguồn tin khác của Thái Lan ước tính con số hàng trăm xe thiệt hại ngập nước là dựa trên quy mô các bãi đỗ và những khu vực bị ngập. Không chỉ Khlong Chan, tình trạng ô tô ngập nước và mắc kẹt xuất hiện tại nhiều khu vực khác của Bangkok.

Theo Thai PBS, lượng mưa tích lũy trong khoảng 48 giờ tính đến ngày 26/9 tiến sát 300 mm. Nước tại nhiều tuyến kênh chính như Lat Phrao, Saen Saep, Prem Prachakorn và Prawet Burirom dâng cao, có nơi tràn bờ, khiến khả năng tiêu thoát nước của thành phố bị hạn chế. Thành phố phải vận hành hệ thống bơm với tổng công suất khoảng 1.200 m3/giây.

Trước tình hình này, Trung tâm phòng chống ngập Bangkok đã cảnh báo ô tô cỡ nhỏ không đi vào ít nhất 7 khu vực ngập nặng, gồm một số đoạn trên đường Vibhavadi Rangsit, Ramkhamhaeng, Lat Krabang, Sena Nikhom, Chaeng Watthana và Sukhumvit Soi 63 (Ekkamai). Nước sâu không chỉ có thể khiến động cơ ngừng hoạt động mà còn làm tài xế mất khả năng kiểm soát phương tiện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đặc biệt không cố điều khiển ô tô qua những tuyến đường có nước ngập sâu.

Để giúp người dân bảo vệ phương tiện, Cơ quan Vận tải nhanh đô thị Thái Lan (MRTA) cũng mở miễn phí 11 bãi đỗ Park & Ride tại các ga đường sắt đô thị ở Bangkok và vùng phụ cận, cho phép chủ phương tiện đưa ô tô tới gửi tránh ngập trong những ngày tới.

Theo Daily News, Matichon, Sondhi Talk

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