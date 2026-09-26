Thúc đẩy hợp tác thông tin, truyền thông giữa Quân đội Việt Nam và Algeria

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Mabrouk Saba nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có sự gắn bó từ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống. Trung tướng Mabrouk Saba bày tỏ mong muốn chuyến thăm của đoàn góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở ra những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa quân đội hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển của Cục Thông tin và Truyền thông, Trung tướng Mabrouk Saba cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền đã có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thông qua các phương tiện truyền thông, trong đó có phát thanh, lực lượng cách mạng Algeria tuyên truyền về tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh, củng cố tinh thần cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Trung tướng Mabrouk Saba phát biểu.

Hiện nay, Cục Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần chiến đấu của quân nhân.

Cục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài quân đội; tổ chức hội thảo, diễn đàn, các chương trình giáo dục về truyền thống, lịch sử, chính trị, luật pháp và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của quân đội. Cùng với đó, Cục thực hiện nghiên cứu tâm lý quân sự; thu thập, lưu trữ tư liệu lịch sử, bảo tồn di sản quân sự; tổ chức hoạt động bảo tàng và trao đổi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài.

Các đại biểu dự buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Trung tướng Mabrouk Saba cùng cán bộ Cục Thông tin và Truyền thông đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, thân tình; ghi nhận sự phối hợp, điều hành các hoạt động của đoàn từ khi đến Algeria. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ ấn tượng trước chặng đường 55 năm xây dựng, trưởng thành của Cục.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Mabrouk Saba trao đổi biểu tượng.

Chia sẻ kinh nghiệm của QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua, khen thưởng. Các cơ quan báo chí, truyền hình cùng hệ thống thiết chế văn hóa, nhà truyền thống, bảo tàng hoạt động nhằm góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ; phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trên cơ sở những nội dung hợp tác đã được hai bên trao đổi, thống nhất, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc; thông tin về kết quả hợp tác chiến lược và thành tựu xây dựng Quân đội hai nước; trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công nghệ để phục vụ nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trao đổi kinh nghiệm về các sản phẩm, công trình văn hóa, hoạt động bảo tàng và nghệ thuật, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội hai nước.