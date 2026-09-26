Khởi tố bị can, tạm giam đối tượng điều khiển mô tô tông CSGT

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 63 (đoạn đi bến phà Xẻo Rô cũ) ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam - cán bộ Tổ tuần tra - phát hiện Nguyễn Minh Nhân điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên Thiếu tá Nam tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà điều khiển xe mô tô tăng ga bỏ chạy tông vào Thiếu tá Nam đang đứng làm nhiệm vụ. Cú tông mạnh khiến cả hai người ngã xuống đường bị thương bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu; còn xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, xác minh: Nhân điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu và ma túy.

Tại Cơ quan Công an, Nhân thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.