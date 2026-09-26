Thắp sáng ngọn lửa Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương dự Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo nhân dân.

Đại biểu tham dự khai mạc.

Quang cảnh buổi lễ.

Đại hội được tổ chức trong không khí phấn khởi, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh.

Màn diễu binh, diễu hành lực lượng.

Màn diễu binh, diễu hành lực lượng.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Các khối tham gia diễu hành.

Các khối tham gia diễu hành.

Mở đầu Lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối, gồm 5 khối rước, 10 khối diễu binh và 19 khối diễu hành. Sự tham gia của lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, địa phương cùng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài đã tạo nên không khí trang trọng, sôi nổi, thể hiện sức lan tỏa của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Các vận động viên tiêu biểu rước lửa truyền thống.

Điểm nhấn trang trọng của buổi lễ là nghi thức thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa từ Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa được 10 vận động viên tiêu biểu của tỉnh rước về Sân vận động tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường thắp sáng đài lửa Đại hội.

Thực hiện nghi thức, vận động viên Dương Văn Kiên trao đuốc để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường thắp sáng đài lửa Đại hội. Ngọn lửa biểu trưng cho truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những thành tích mới của thể thao Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Đại hội là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục, thể thao giai đoạn 2022-2026; phát hiện, tuyển chọn những vận động viên triển vọng, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao; đồng thời tiếp tục đưa việc rèn luyện thân thể trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong đời sống nhân dân.

Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có 2.017 câu lạc bộ thể dục, thể thao. Thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế tại các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Thái Nguyên giành 59 huy chương, trong đó có 18 Huy chương Vàng, dẫn đầu các tỉnh miền núi và xếp thứ 14 trong tổng số 65 đoàn tham dự.

Đông đảo nhân dân tham dự Lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đề nghị vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, nỗ lực đạt thành tích cao nhất; trọng tài nêu cao trách nhiệm, điều hành công tâm, khách quan, chính xác; Ban Tổ chức bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho các đoàn tham dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao Cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh trao hoa cho đại diện các đoàn tham gia Đại hội.

Tại buổi lễ, đại diện vận động viên và lực lượng trọng tài tuyên thệ, thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, tuân thủ điều lệ, điều hành các nội dung thi đấu công tâm, khách quan và chính xác. Ban Tổ chức cũng trao hoa, Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.

Sân vận động Thái Nguyên lung linh trong đêm khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X.

Tiếp đến là chương trình đồng diễn “Khát vọng Thái Nguyên – Tỏa sáng thể thao”, gồm ba chương: “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”, “Thể thao lan tỏa – Chinh phục vinh quang” và “Thái Nguyên hội nhập – Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng”. Chương trình kết nối bản sắc văn hóa địa phương, sức lan tỏa của thể thao với khát vọng xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Lễ khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, tạo dấu ấn cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh và lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm chinh phục những thành tích mới.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X có 19 môn thi đấu, được tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn trước Đại hội thi đấu 14 môn; giai đoạn trong Đại hội thi đấu 5 môn. Các nội dung thi đấu được triển khai từ tháng 3 đến tháng 10-2026; Lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 10-10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.