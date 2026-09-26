Lễ đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân của đoàn.

Chuyến thăm chính thức Algeria của Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11-2025, tạo tiền đề để hai bên làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác về công tác chính trị trong Quân đội nói riêng.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Lễ đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân.

Phát biểu chào mừng, Đại tướng Said Chengriha bày tỏ vui mừng chào đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đến thăm chính thức Algeria; đánh giá chuyến thăm là bước tiến mới trong tăng cường hợp tác quân sự, góp phần đưa hợp tác giữa hai Quân đội phát triển lên tầm cao hơn, phục vụ lợi ích của hai nước.

Đại tướng Said Chengriha nhấn mạnh, quan hệ Algeria - Việt Nam có nền tảng lịch sử và nhân văn sâu sắc, được hình thành từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được củng cố bằng tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của nhân dân Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algeria, mang lại những kinh nghiệm về tổ chức, tập hợp lực lượng và đấu tranh vũ trang chống chủ nghĩa thực dân.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Nhắc lại sự ủng hộ, đoàn kết của Algeria với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Đại tướng Said Chengriha khẳng định, lịch sử đấu tranh và tình đoàn kết giữa hai dân tộc là nền tảng để phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác hiện nay. Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria coi trọng việc củng cố nền tảng hợp tác quân sự với QĐND Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lịch sử quân sự, đào tạo và công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Said Chengriha khẳng định Algeria sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quân đội; tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt những kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình mà Đại tướng Said Chengriha và phía Algeria dành cho đoàn; chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới lãnh đạo Nhà nước, Quân đội Algeria và Đại tướng Said Chengriha.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trên nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, gồm: Trao đổi đoàn; hợp tác đào tạo; thông tin, tuyên truyền. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn Algeria đã cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Arab, cũng như hỗ trợ đào tạo các học viên quân sự Việt Nam sang Algeria tham dự các khóa đào tạo.

Đại tướng Said Chengriha phát biểu.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác về công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội nói riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm, gồm: Trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; tuyên truyền, giúp bạn bè quốc tế và nhân dân hai nước hiểu biết hơn về mối quan hệ truyền thống quý báu giữa hai nước, hai Quân đội.

Về hợp tác đào tạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Algeria nghiên cứu mở rộng chỉ tiêu đào tạo cho quân nhân Việt Nam về các chuyên ngành mà Algeria có thế mạnh; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Algeria sang đào tạo tiếng Việt và tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, tháng 12-2026 tới đây, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba. Trên cơ sở thư mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Algeria thăm chính thức Việt Nam và tham dự triển lãm.

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Về đường lối đối ngoại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong quá trình đó, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác hiệu quả của các nước, trong đó có Algeria.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Said Chengriha trao đổi biểu tượng, tặng phẩm.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới Đại tướng Said Chengriha bản quyền cuốn sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng Arab để phát hành theo nguyện vọng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; bày tỏ tin tưởng ấn phẩm sẽ giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng Điện Biên Phủ và quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Algeria; gửi tặng phim tài liệu “Việt Nam - Algeria: Xa mà gần” do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sản xuất, như một món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi tới Chính phủ, nhân dân và Bộ Quốc phòng Algeria.