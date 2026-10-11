CSGT TP.HCM đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát đường thủy

Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm

Thời gian qua, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng, chống ma túy và vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp vận tải.

Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ phối hợp Đội CSGT Nam Sài Gòn và Công an phường Tân Phước tổ chức tuyên truyền cho 95 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên Công ty Cổ phần VINA LOGISTICS tại khu vực Ngã tư Rạch, phường Tân Phước, TP.HCM.

CSGT đường thủy tuyên truyền đến người dân.

Nội dung tập trung vào quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; trang bị, sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành quy tắc, tín hiệu giao thông đường thủy và bảo đảm an toàn trong vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng lưu ý người điều khiển phương tiện kiểm tra kỹ phương tiện trước khi hoạt động, chấp hành quy định về tải trọng, số người được phép chở, không sử dụng rượu, bia và chất kích thích; chủ động theo dõi thời tiết, thủy văn để phòng ngừa tai nạn, sự cố.

Cùng với đó, các đơn vị tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người dân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại TP.HCM.

Dịp này, các đơn vị trao tặng 120 áo phao, vận động 120 người dân ký cam kết chấp hành pháp luật và trao 6 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, kết hợp tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất kích thích đối với sức khỏe, khả năng nhận thức, phán đoán, xử lý tình huống.

Thuyền trưởng, thuyền viên và người điều khiển phương tiện được nhắc nhở không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy hoặc các chất ảnh hưởng đến khả năng điều khiển.

Đồng thời, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải được vận động nâng cao trách nhiệm, chủ động phát hiện, thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Kịp thời hỗ trợ phương tiện gặp sự cố

Song song với công tác kiểm tra, tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn chủ động hỗ trợ người dân, thuyền viên khi gặp sự cố trên sông.

Những hành động kịp thời này góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo vệ người và phương tiện, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thêu, Tổ công tác của Trạm CSĐT Phú Mỹ nhận được tin báo từ chủ phương tiện VL16016 về việc sà lan đang hành trình thì xảy ra sự cố nước tràn vào bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện, hàng hóa và người trên phương tiện.

Trao tặng áo phao cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng di chuyển đến khu vực xảy ra sự cố để kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với thuyền viên kiểm tra tình trạng sà lan, động viên thuyền viên bình tĩnh xử lý, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Nhận thấy phương tiện cần được đưa về khu vực an toàn để khắc phục sự cố, tổ công tác hỗ trợ, dẫn phương tiện VL16016 về Cảng Bảo Toàn.

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại TP.HCM.

Trong suốt hành trình, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi tình trạng phương tiện, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên tuyến đường thủy.

Việc hỗ trợ kịp thời giúp phương tiện được đưa về nơi an toàn để khắc phục sự cố, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ tiếp tục góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, tai nạn và sự cố trên các tuyến sông.

Qua đó, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, gần dân và vì nhân dân phục vụ.