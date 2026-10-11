Bộ Y tế vào cuộc vụ 18 người ở Quảng Ngãi nhập viện sau ăn bánh mì

Tại văn bản do Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đinh Thị Thu Thuỷ ký ban hành cho biết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 10/10/2026 trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 18 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn.

Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trong đó có các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện Phúc Hưng. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Cơ sở khám chữa bệnh, Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cùng đó tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa trọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; đồng thời báo cáo kết quả điều tra và xử lý sự cố về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ sở y tế và đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, điểm bán bánh mì là cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, với số lượng khoảng 350 ổ bánh mì có nhân được bán ra mỗi ngày. Các loại thực phẩm như tương ớt, rau, nước sốt được chế biến tại nhà. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các nguyên liệu thực phẩm phục vụ chế biến, kinh doanh. Các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh bánh mì có nhân cũng chưa được chứng minh. UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân khiến 18 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.