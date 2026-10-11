Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên nước ngoài bị bệnh nặng trên biển Việt Nam

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, lực lượng cứu nạn hàng hải vừa hỗ trợ kịp thời cho một thuyền viên người nước ngoài gặp nạn khi đang hành trình qua vùng biển Việt Nam.

Lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu Ramhan để đưa bệnh nhân về bờ điều trị.

Theo đó, ngày 11/10, trung tâm nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Ramhan (quốc tịch Mashall Islands) khi tàu đang trên vùng biển phía Nam Việt Nam. Thông tin từ thuyền trưởng cho biết, một thuyền viên là sỹ quan máy 3 (quốc tịch Ấn Độ) đang bị bệnh nặng. Thuyền viên rơi vào tình trạng sốt nóng lạnh, chóng mặt, huyết áp tăng cao, không chủ động được hành vi, sức khỏe rất yếu. Thuyền trưởng đề nghị Trung tâm hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế cho tàu các biện pháp cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị bệnh.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh càng lúc chuyển biến xấu. Trước tình huống nguy cấp, dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 8h48 ngày 11/10, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 273 thường trực tại Nha Trang rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Thuyền viên bị bệnh được đội ngũ cứu nạn hàng hải Việt Nam chăm sóc y tế trên tàu trong quá trình hành trình về bờ để đưa vào bệnh viện.

Đi theo tàu còn có đại diện chủ tàu và cán bộ của cơ quan chức năng tại địa phương cùng tổ y tế của Trung tâm mang theo trang thiết bị, thuốc y tế phục vụ việc cấp cứu bệnh nhân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn duy trì phối hợp với tàu Ramhan và các cơ quan, đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện các phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và rút ngắn thời gian đưa bệnh nhân về bờ.

Sau khoảng 1 tiếng hành trình, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273 đã tiếp cận được tàu Ramhan. Lực lượng cứu nạn đã hỗ trợ, thực hiện ngay các biện pháp chăm sóc y tế ban đầu và đưa bệnh nhân về bờ.

Tới 10h54, tàu SAR 273 đã đưa bệnh nhân về đến cầu cảng tại Nha Trang, Khánh Hoà và bàn giao cho đại diện chủ tàu cùng các cơ quan chức năng tại địa phương. Bệnh nhân sau đó đã được vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang để tiếp tục chữa trị.