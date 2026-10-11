Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Lý (45 tuổi, trú tại phường Lào Cai; nguyên kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát cũ) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng đối với Đặng Thị Lý. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 30/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến Đặng Thị Lý. Thời điểm bị bắt, Lý là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định từ ngày 23/2/2018 - 12/10/2023, trong thời gian làm kế toán tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, Lý đã lập 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, đồng thời giả mạo chữ ký của giám đốc ban.

Bằng thủ đoạn này, Lý làm thủ tục rút tiền bảo hành của các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, qua đó chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra.