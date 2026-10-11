Truy xuất nguồn gốc thuỷ sản trên tàu cá, Lâm Đồng còn khoảng trống cần lấp đầy

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, việc triển khai hệ thống eCDT tại 5 Cảng cá đã công bố mở (Phan Thiết, Phú Hải, La Gi, Phan Rí Cửa, Liên Hương) được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, số lượng tàu tham gia hệ thống eCDT vẫn còn khá thấp và tỉ lệ thực hiện giữa các đơn vị chưa đồng bộ, có sự chênh lệch lớn.

Từ nhật ký giấy đến quản lý chuyến biển trên môi trường số

Ghi nhận tại Cảng cá Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản đang dần trở nên quen thuộc với nhiều ngư dân. Thay vì chủ yếu sử dụng sổ sách giấy như trước đây, một phần quy trình khai báo thông tin chuyến biển, sản lượng khai thác và hoạt động tàu cá ra, vào cảng đã được thực hiện trên môi trường điện tử.

Khu vực cảng cá Phan Thiết.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang khai báo điện tử vẫn còn những khó khăn nhất định, nhất là đối với ngư dân chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh hoặc thường xuyên hoạt động ở những khu vực không có kết nối mạng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Bùi Quốc Bảo, chủ tàu cá BTH-96759, công suất 500 CV, ở phường Tiến Thành, cho biết việc sử dụng hệ thống eCDT mang lại nhiều thuận lợi trong quản lý thông tin chuyến biển, dù thời gian đầu còn không ít bỡ ngỡ.

Theo ông Bảo, một số chủ tàu đã quen với việc khai báo trên điện thoại, nhưng vẫn còn người duy trì thói quen ghi nhật ký bằng tay và thực hiện khai báo khi tàu cập cảng. Đối với những tàu hoạt động xa bờ, việc cập nhật thông tin trực tiếp lên hệ thống cũng gặp trở ngại do điều kiện kết nối mạng và đặc thù công việc trên biển.

"Tàu của tôi thường hoạt động cách bờ khoảng 20-30 hải lý, chủ yếu đánh bắt cá cơm, cá nục. Khi ra khơi, có thời điểm công việc rất nhiều, chúng tôi không có thời gian thao tác trên điện thoại, thậm chí có lúc quên cập nhật eCDT trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ghi nhật ký bằng tay để khi tàu cập cảng có thể khai báo đầy đủ", ông Bảo chia sẻ.

Các đơn vị hỗ trợ ngư dân sử dụng hệ thống eCDT trên điện thoại.

Sau khi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, các thao tác trên hệ thống dần trở nên dễ dàng hơn. Theo ông Bảo, việc ghi nhận thông tin chuyến biển và sản lượng khai thác trên môi trường điện tử giúp quá trình quản lý, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thuận tiện hơn.

"Ban đầu chúng tôi chưa quen với việc khai báo trên điện thoại. Sau khi được hướng dẫn từng bước, việc cập nhật thông tin thuận tiện hơn. Quan trọng là các thông tin về chuyến biển, sản lượng khai thác được ghi nhận rõ ràng", ông Bảo nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế về triển khai hệ thống eCDT là do hệ thống cảng cá của tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều địa phương chưa có cảng cá, nằm cách xa các cảng cá đã công bố mở nên một số tàucá của địa phương xuất, cập bến, bốc dỡ sản phẩm tại các bến tạm, điểm bốc dỡ tự phát, không có tổ chức quản lý để thực hiện việc thống kê, kiểm soát tàu cá, giámsát sản lượng khai thác và triển khai hệ thống eCDT.

Bên cạnh đó, một số Trạm Biên phòng (Vĩnh Tân, Tân Thành, Mũi Né) cách xa Cảng cá, do tàu cá không làm thủ tục rời, cập cảng nên chưa thực hiện thủ tục xuất, nhập bến trên Hệ thống eCDT.

Ngư dân đánh bắt cá trên biển.

Tỉ lệ tàu cá tham gia eCDT còn thấp, tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ

Theo đại diện Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đang thực hiện thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định; đồng thời hoàn thiện hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử phục vụ công tác lưu trữ, truy xuất khi cần thiết.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cũng được duy trì hằng ngày thông qua hệ thống loa nội bộ, pa nô, bảng hướng dẫn tại cảng. Cán bộ chuyên môn hỗ trợ chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện khai báo, nộp nhật ký khai thác, cài đặt và sử dụng hệ thống eCDT, nhật ký khai thác điện tử tại các cảng cá đã được công bố mở.

Bên cạnh hỗ trợ ngư dân tiếp cận công nghệ, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản được tăng cường. Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tổ chức trực ban 24/24 giờ, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tàu thuyền neo đậu ở khu vực Phan Thiết.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượt tàu cá cập cảng để tiếp nhận dịch vụ hậu cần và bốc dỡ sản phẩm tại các cảng cá thuộc tỉnh Lâm Đồng đạt 32.121 lượt.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/3 đến ngày 1/9/2026, tỉnh Lâm Đồng có 4.975/8.172 tàu cá đăng ký tham gia hệ thống eCDT, đạt 60,88%.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm soát tàu cá rời, cập cảng, xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên Hệ thống eCDT theo quy định. Tuy nhiên đến nay tỉ lệ tàu cá tham gia Hệ thống eCDT vẫn còn thấp.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai việc kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua hệ thống eCDT theo quy định.

Đồn biên phòng Thanh Hải hỗ trợ ngư dân thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống eCDT.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đồn biên phòng, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý có tàu cá tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn ngư dân thực hiện thủ tục khai báo khi tàu rời cảng, cập cảng, xuất, nhập bến; đồng thời thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống eCDT đúng quy định.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh phổ biến pháp luật về thủy sản và chống khai thác IUU, tập trung vào những quy định liên quan đến khai báo hoạt động tàu cá. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên ngành thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt và sử dụng hệ thống, bảo đảm thực hiện đúng thủ tục khi tàu cập, rời cảng và xuất, nhập bến.