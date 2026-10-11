Đừng để những mâu thuẫn hóa thành bi kịch

Nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát

Đã có rất nhiều vụ xô xát, thương vong xảy ra ở bàn nhậu, gây hậu quả đáng tiếc. Tối 2/9, sau khi cùng ăn uống, sử dụng rượu bia, từ một cuộc trò chuyện giữa Dương Văn Nghiêm (sinh năm 1984) và Dương Văn Sơn (sinh năm 1999), cùng ở thôn Lọng Kiều, xã Bắc Lũng đã chuyển thành vụ ẩu đả. Trong lúc nóng giận, Nghiêm dùng dao gọt hoa quả đâm Sơn bị thương nặng. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cán bộ Công an xã Sa Lý nắm bắt tình hình an ninh, trật tự cơ sở thông qua người có uy tín trên địa bàn.

Ở tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, nhiều ngày qua, người dân vẫn nhắc đến vụ xô xát giữa hai người đàn ông cùng khu dân cư là Đào Văn Đoạt (sinh năm 1960) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970) vào tối 10/8. Chỉ vì chấp nhau câu nói khi ở nhà người quen mà họ tiếp tục xô xát trên đường. Trong lúc hai người giằng co, Đoạt vớ chiếc kéo gần đó đâm nhiều nhát khiến ông Hải tử vong.

Nếu các vụ việc trên diễn ra bộc phát thì mâu thuẫn gia đình lại có quá trình hình thành và tích tụ qua thời gian. Những bất đồng về tình cảm, cách ứng xử nếu không được tháo gỡ có thể ngày càng trở nên phức tạp. Bắt nguồn từ những khúc mắc giữa các thành viên, tối 14/7, tại một khu nhà trọ ở phường Nam Sơn, sự việc đau lòng cũng đã xảy ra. Lèng Thị Hà (sinh năm 1987) cùng chồng là Lục Huy Hùng (sinh năm 1988) và con riêng của anh Hùng là Lục Duy Phúc (sinh năm 2011), quê ở xã Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) đến làm công nhân, thuê trọ tại phường Nam Sơn khoảng một năm nay.

Quá trình chung sống, Hà cho rằng con riêng của chồng không tôn trọng mình, cùng với những bất đồng giữa hai vợ chồng khiến bức xúc ngày càng dồn nén. Người phụ nữ này đã cho thuốc diệt chuột vào các chai nước để trong tủ lạnh nhằm đầu độc chồng và con riêng. Khoảng 22 giờ 12 phút cùng ngày, anh Hùng và cháu Phúc uống nước trong tủ lạnh bị ngộ độc. Dù giữ được tính mạng nhưng sức khỏe của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gần 2 ngày lẩn trốn có lẽ là quãng thời gian ám ảnh đối với Nguyễn Nhân Hoạch (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, sau khi những khúc mắc, ghen tuông trong đời sống vợ chồng dẫn đến hậu quả đau lòng. Chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1993) kết hôn với Hoạch từ năm 2014 và có 3 người con. Rạn nứt xuất hiện từ khoảng tháng 10/2025, khi Hoạch phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Dù đã từng tha thứ, đến tháng 7 năm nay, Hoạch tiếp tục nghi ngờ về mối quan hệ của vợ. Vẫn giận vì chuyện bị phản bội, sau khi uống rượu, đưa con về nhà ông bà nội gửi, Hoạch về nhà, ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn vào tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá Dương Ngọc Thu, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố nhận định, các vụ xâm hại tính mạng, sức khỏe do mâu thuẫn bộc phát và mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân chiếm tới 70-80% tổng số vụ án hình sự. Đằng sau mỗi vụ án không chỉ là một hồ sơ điều tra mà còn là mất mát của gia đình nạn nhân, trách nhiệm pháp lý của người gây án và những hệ lụy kéo dài đối với cả hai phía.

Giải quyết mâu thuẫn từ sớm

Không phải mâu thuẫn nào cũng bùng lên ngay sau một lần va chạm. Có những bất đồng kéo dài qua nhiều ngày, nhiều tháng, từ quan hệ vợ chồng, hàng xóm đến những chuyện tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt. Tại xã Tân Yên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an xã mỗi năm hòa giải từ 50-60 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư.

Để hạn chế các vụ xô xát, án mạng do mâu thuẫn nội bộ, điều quan trọng nhất là phải chủ động nắm địa bàn, phát hiện sớm các nguy cơ bạo lực. Chính quyền, đoàn thể và lực lượng cơ sở cần phối hợp giải quyết dứt điểm ngay khi vụ việc mới phát sinh; kịp thời can thiệp các trường hợp có dấu hiệu phức tạp, tuyệt đối không để kéo dài.

Theo Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã, khi hai bên không còn muốn trực tiếp nói chuyện, cán bộ công an thường gặp riêng từng nhà, từng người để tìm hiểu nguyên nhân và lắng nghe cách nhìn của mỗi bên: “Điều quan trọng là phải lắng nghe, đồng cảm và tôn trọng ý kiến của họ, chưa vội đánh giá đúng sai. Từ đó, chúng tôi nhờ người có uy tín làm cầu nối tuyên truyền và lựa chọn thời điểm phù hợp để mời hai bên ngồi lại, giúp họ hiểu nhau hơn”.

Có vụ việc chỉ cần người có uy tín đứng giữa phân tích được mất nhưng cũng có trường hợp phải gặp nhiều lần vì mâu thuẫn đã tích tụ từ lâu. Ngày 6/4/2026, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tổ dân phố Chu Nguyên (phường Lạng Giang) tiếp nhận phản ánh của bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1969) về việc ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1973) đánh bà.

Chị Đỗ Thị Hiền, Chi ủy viên Chi bộ, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tổ dân phố Chu Nguyên cùng lực lượng cơ sở nhanh chóng có mặt xác minh, hòa giải. Sau buổi làm việc, bà T đồng ý bỏ qua, ông Tuấn nhận ra khuyết điểm của bản thân. Đây là một trong những vụ việc được quan tâm xử lý từ khi mới phát sinh, tránh nguy cơ mâu thuẫn bị đẩy đi quá xa.

Ở địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như xã Sa Lý, trưởng thôn, hòa giải viên, cán bộ hội phụ nữ, mặt trận và người có uy tín là “cánh tay đắc lực” giúp Công an xã hóa giải các mâu thuẫn ở khu dân cư. Bên cạnh việc nắm tình hình, Công an xã Sa Lý còn gọi hỏi, răn đe các trường hợp thường xuyên chửi mắng, đe dọa người khác hoặc có dấu hiệu bạo lực gia đình. Các nhóm Zalo an ninh, trật tự ở các thôn phát huy hiệu quả khi nhận gần 80 tin báo từ đầu năm đến nay, giúp lực lượng công an xác minh, tiếp cận và ngăn chặn sớm nguy cơ phát sinh bạo lực.

Tăng cường phòng ngừa

9 tháng năm nay, Công an thành phố đã khởi tố 272 vụ xâm phạm nhân thân với 434 đối tượng liên quan; trong đó có 30 vụ giết người (37 đối tượng) và 184 vụ cố ý gây thương tích (385 đối tượng); làm 14 người chết, 215 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giết người giảm 5 vụ, số đối tượng liên quan giảm 15; số vụ cố ý gây thương tích giảm 5 vụ nhưng số đối tượng liên quan lại tăng 38. Đáng chú ý, chỉ trong 1 tháng (từ 15/8 đến 14/9), trên địa bàn xảy ra 6 vụ trọng án làm 4 người chết và 2 người bị thương.

Bị cáo Vũ Văn Thành ở phường Chũ vừa bị Tòa án nhân dân thành phố xét xử về tội giết người xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát.

Từ những vụ án đã xảy ra cho thấy, công tác phòng ngừa phải bắt đầu trước khi mâu thuẫn trở thành hành vi bạo lực. Công an thành phố đang tích cực đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra cơ bản và tuyên truyền pháp luật; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời ngăn chặn các vụ xô xát, mâu thuẫn bộc phát.

Để mâu thuẫn không biến thành bi kịch, Trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhấn mạnh: "Để hạn chế các vụ xô xát, án mạng do mâu thuẫn nội bộ, điều quan trọng nhất là phải chủ động nắm địa bàn, phát hiện sớm các nguy cơ bạo lực. Chính quyền, đoàn thể và lực lượng cơ sở cần phối hợp giải quyết dứt điểm ngay khi vụ việc mới phát sinh; kịp thời can thiệp các trường hợp có dấu hiệu phức tạp, tuyệt đối không để kéo dài".