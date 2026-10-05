Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Đây là lần đầu diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và đẩy nhanh thực hiện Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA).

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhấn mạnh, châu Phi sở hữu tài nguyên thiên nhiên dồi dào, thị trường rộng lớn, dân số trẻ và nhiều cơ hội phát triển trong các lĩnh vực sản xuất, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ, dịch vụ và kinh tế số. Tuy nhiên, châu lục này cũng đối mặt một số thách thức liên quan việc huy động nguồn tài chính, phát triển hạ tầng, tăng cường liên kết giữa các thị trường, loại bỏ các rào cản về thương mại và đầu tư nội khối. Ai Cập kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường năng lực tự chủ và khả năng thích ứng, đẩy mạnh hợp tác để chủ động định hình tương lai của chính mình.

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận về cách thức châu Phi có thể khai thác hiệu quả tiềm năng. Tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến nội địa nhằm gia tăng giá trị kinh tế, tạo thêm việc làm và thúc đẩy công nghiệp hóa. Tăng năng lực của các thể chế tài chính khu vực, qua đó tạo thêm nguồn vốn thúc đẩy các dự án phát triển và nâng cao khả năng ứng phó của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.