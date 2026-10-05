9 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 30,4%
9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.
9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.
Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/9-thang-nam-2026-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-304-post1140062.vnp