Mảng sơn trang trí Dulux sắp đổi chủ tại Việt Nam trong thương vụ 1,35 tỷ USD

Ngày 5/10, AkzoNobel công bố đã ký các thỏa thuận ràng buộc về việc chuyển đổi chủ sở hữu cho mảng kinh doanh Sơn trang trí tại Đông Nam Á sang Nippon Paint nhằm thực hiện chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư hướng tới các vị thế dẫn đầu đã công bố trước đó.

Theo đó, mảng kinh doanh Sơn trang trí của AkzoNobel tại 7 quốc gia Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Papua New Guinea và Australia sẽ được chuyển nhượng cho Nippon Paint. AkzoNobel tiếp tục nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu đối với hoạt động kinh doanh Sơn phủ và mảng Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu.

AkzoNobel chuyển nhượng mảng kinh doanh Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á cho Nippon Paint với giá trị 1,35 tỷ đô

Các giao dịch này có tổng giá trị doanh nghiệp khoảng 1,35 tỷ USD (1,20 tỷ EUR), tương đương 21 lần EBITDA năm tài chính 2025. Khoản tiền thu ròng dự kiến đạt khoảng 1 tỷ USD (0,9 tỷ EUR) sau khi trừ thuế và các khoản liên quan đến cổ đông thiểu số.

Hoạt động chuyển nhượng này đánh dấu việc AkzoNobel hoàn tất quá trình rà soát danh mục kinh doanh Sơn trang trí tại châu Á. Trước đó, AkzoNobel đã chuyển giao các hoạt động kinh doanh sơn trang trí tại Ấn Độ và Pakistan. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung toàn lực vào việc hoàn tất thương vụ sáp nhập với Axalta.

Ông Greg Poux-Guillaume, Tổng Giám đốc điều hành AkzoNobel cho biết: “Việc rà soát danh mục kinh doanh tại châu Á là một phần trong chiến lược đang được triển khai của AkzoNobel nhằm tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế khác biệt về quy mô cũng như củng cố vị thế dẫn đầu của chúng tôi trên thị trường. AkzoNobel trân trọng sự đóng góp của toàn thể đồng nghiệp tại châu Á trong việc xây dựng mảng kinh doanh Sơn trang trí vững mạnh với những thương hiệu và sản phẩm có vị thế tốt. Chúng tôi tin tưởng rằng Nippon Paint, với hoạt động kinh doanh sẵn có tại những quốc gia này, sẽ tiếp tục phát huy những thành quả ấy”.

Ông Wee Siew Kim, Giám đốc, Đại diện Ban điều hành & Đồng Chủ tịch tại Nippon Paint nhận định: “Nippon Paint vui mừng chào đón mảng kinh doanh với các doanh nghiệp xuất sắc và đội ngũ nhân sự tài năng đến với Tập đoàn. Với mục tiêu chung là tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng và các đối tác, Nippon Paint mong muốn tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng vững chắc mà AkzoNobel tạo dựng, đồng thời duy trì chất lượng, trải nghiệm và chuyên môn như khách hàng vẫn luôn tin tưởng".

Các giao dịch này đảm bảo tuân thủ các điều kiện hoàn tất thông thường, bao gồm sự phê duyệt từ cơ quan quản lý. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027, riêng thương vụ bán mảng kinh doanh tại Indonesia dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.