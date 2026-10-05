Bitcoin bứt phá mốc 87.000 USD, dòng vốn tổ chức ồ ạt rót vào các quỹ ETF

Dòng vốn tổ chức qua ETF và sức chống chịu vĩ mô của Bitcoin

Theo dữ liệu giao dịch trên thị trường tài chính, giá Bitcoin có thời điểm vượt ngưỡng 87.000 USD trong phiên ngày 2/10. Dù sau đó thu hẹp biên độ tăng và lùi về giao dịch quanh mốc 85.000 USD, đồng tiền số này vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 1% trong tuần qua. Động lực chính hỗ trợ đà đi lên xuất phát từ dòng vốn lớn của các tổ chức tài chính liên tục rót vào những quỹ hoán đổi danh mục ETF, trực tiếp kích thích nhu cầu nắm giữ tài sản trên diện rộng.

Chuỗi ngày giao dịch khởi sắc vừa qua đã giúp Bitcoin khép lại quý 3 với mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ cuối năm 2024. Tính chung trong ba tháng kết thúc vào tháng 9, giá trị của đồng tiền mã hóa này đã tăng vọt 43%. Sự phục hồi này củng cố niềm tin cho nhiều nhà giao dịch rằng thị trường tiền số có thể đã xác lập đáy sau chu kỳ lao dốc kéo dài từ đợt bán tháo hồi tháng 10 năm ngoái, thời điểm Bitcoin vừa lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD.

Sức chống chịu của Bitcoin trước các biến số kinh tế vĩ mô cũng được giới phân tích đánh giá cao. Việc Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật quản lý tiền mã hóa cùng quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào giữa tháng 9 đều không bẻ gãy xu hướng phục hồi của đồng tiền này. Giám đốc nghiên cứu tại Apollo Crypto, ông Pratik Kala phân tích rằng các nhà đầu tư toàn cầu đã nhận ra sức mạnh tương đối của Bitcoin. Kết hợp với vùng tâm lý chạm đáy cách đây hai tháng, giới đầu tư đang coi các nhịp điều chỉnh giá là cơ hội giải ngân tích lũy.

Lực đẩy từ xu hướng Uptober và tín hiệu hạ nhiệt việc làm tại Mỹ

Yếu tố kinh tế từ cường quốc lớn nhất thế giới tiếp tục tạo thêm bệ đỡ cho thị trường tiền số. Trong phiên giao dịch ngày 2/10, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến đi lên ngay sau khi báo cáo của chính phủ xác nhận thị trường lao động nước này đang tăng trưởng chậm lại. Dữ liệu việc làm hạ nhiệt thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tạm dừng lộ trình nâng lãi suất trong thời gian tới. Sự chuyển dịch kỳ vọng chính sách tiền tệ này lập tức hỗ trợ tâm lý giải ngân vào các tài sản rủi ro, bao gồm cả cổ phiếu và tiền mã hóa.

Đợt bứt phá đầu tháng 10 của Bitcoin diễn ra hoàn toàn phù hợp với tính chu kỳ thường thấy trên thị trường tài sản số, được giới đầu tư gọi là hiệu ứng Uptober. Thống kê dữ liệu lịch sử cho thấy Bitcoin đã tăng giá trong 10 trên tổng số 15 kỳ tháng 10 gần nhất. Riêng năm ngoái, đồng tiền này ghi nhận mức giảm 7%, tuy nhiên mức giảm này xảy ra ngay sau khi tài sản vừa chạm mốc đỉnh giá lịch sử nên áp lực chốt lời là điều hoàn toàn có thể lý giải.

Tâm lý lạc quan của thị trường hiện tại vượt trội hơn hẳn so với sự e dè bao trùm cách đây hai tháng. Chuỗi tăng điểm của Bitcoin diễn ra ngay trước thềm khai mạc sự kiện quy mô lớn Token2049 tại Singapore vào tuần tới. Sự kiện quy tụ các đại diện cấp cao trong ngành công nghiệp khối chuỗi và tài sản số được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều định hướng mới, tiếp tục củng cố niềm tin cho dòng vốn tổ chức và cá nhân trên toàn cầu.