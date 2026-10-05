Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, cùng sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp".

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì, với sự tham dự của gần 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo gần 30 địa phương; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và chuyên gia kinh tế.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng khẳng định tinh thần những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì phải được xử lý kịp thời ở cấp đó.

Những vấn đề vượt thẩm quyền thì phải chủ động để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, không đùn đẩy, né tránh, không để nguồn lực bị ách tắc, bị chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ động, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.