Hà Nội dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Hà Nội đứng đầu 3 trụ cột về Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; Trình độ phát triển của thị trường; Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Ảnh: N.LY

PII 2026 được xây dựng với 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột, trong đó 5 trụ cột đầu vào phản ánh các điều kiện tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 2 trụ cột đầu ra phản ánh sản phẩm tri thức, sáng tạo, công nghệ và tác động của đổi mới sáng tạo. Dữ liệu được thu thập từ số liệu thống kê, quản lý nhà nước và dữ liệu do các địa phương cung cấp kèm tài liệu minh chứng.

Việc xây dựng một chỉ số tổng hợp về đổi mới sáng tạo nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, các cấp lãnh đạo có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết, từ đó lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp.

Năm 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, xếp hạng 1/34. các vị trí tiếp theo gồm: Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 58,30 điểm; tiếp đến là thành phố Hải Phòng 56,33 điểm; Quảng Ninh 55,24 điểm; Bắc Ninh 50,96 điểm; Huế 48,47 điểm; Đà Nẵng 48,17 điểm; Thái Nguyên 47,81 điểm; Tây Ninh 46,78 điểm ; Hưng Yên 46,72 điểm.

Điểm nổi bật của Hà Nội trong PII 2026 không chỉ nằm ở vị trí số 1 về điểm số tổng thể mà còn dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có 11 chỉ số thuộc nhóm đầu vào và 7 chỉ số thuộc nhóm đầu ra. Đây là số lượng chỉ số dẫn đầu cao nhất cả nước; thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 12 chỉ số và Quảng Ninh đứng thứ ba với 5 chỉ số.

Các chỉ số Hà Nội dẫn đầu gồm: Nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng dẫn đầu ở nhiều đầu ra về tài sản trí tuệ như: Sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

Xét theo 7 trụ cột, Hà Nội đứng đầu 3 trụ cột, gồm: Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; Trình độ phát triển của thị trường; Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Thành phố cũng đứng thứ hai về Trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm trước. Tính từ năm 2013, thứ hạng GII của Việt Nam đã tăng 33 bậc, từ vị trí 76 lên 43. Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, sau Ấn Độ. Từ kết quả GII, việc triển khai PII ở cấp địa phương giúp đưa cách tiếp cận đo lường đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thực tiễn phát triển của từng tỉnh, thành phố.