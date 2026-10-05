Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Các thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên giá bán ra vàng miếng ở mức tương đương.

Giá bán vàng nhẫn các thương hiệu cũng giữ nguyên và thu hẹp khoảng cách với vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

Giá bán vàng nhẫn nhiều thương hiệu thu hẹp khoảng cách với vàng miếng SJC. Ảnh: NY.

Như vậy, chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn thu hẹp còn từ 200.00 - 300.000 đồng/lượng. Trước đó, có thời điểm, giá bán vàng nhẫn nhiều thương hiệu cao hơn vàng miếng từ 2-3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.161 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.000 - 26.030 đồng/USD, tăng 80 đồng chiều mua vào và 70 đồng chiều bán ra so với sáng qua.