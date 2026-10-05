Tỷ phú Warren Buffett và cuốn sách định hình tư duy đầu tư tại Berkshire Hathaway

Cuốn sách gối đầu giường của Warren Buffett từ năm 7 tuổi

Tỷ phú Warren Buffett được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo tập đoàn đầu tư đa ngành Berkshire Hathaway và trường phái đầu tư giá trị. Danh mục đầu tư của ông luôn tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững như Apple, Coca-Cola hay American Express. Tư duy tài chính xuất chúng của vị tỷ phú này thực tế đã được bồi đắp từ thời thơ ấu thông qua một ấn phẩm xuất bản năm 1936 mang tên One Thousand Ways to Make 1.000 USD của tác giả Frances C. Minaker.

Trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm 2017, người đứng đầu Berkshire Hathaway chia sẻ ông đã mượn tác phẩm này từ thư viện Benson khi mới 7 tuổi và yêu thích đến mức gần như thuộc lòng. Tác phẩm là tập hợp các câu chuyện thực tế về hành trình khởi nghiệp, tích lũy vốn của nhiều doanh nhân tên tuổi như người sáng lập thương hiệu Hires Root Beer Charles E. Hires hay nhà sáng lập chuỗi bán lẻ J.C. Penney James Cash Penney.

Những câu chuyện kinh doanh đa dạng từ phát triển sản phẩm đến kỹ năng bán hàng trong sách đã trực tiếp truyền cảm hứng cho Warren Buffett. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã tự mình thử sức với các công việc buôn bán quy mô nhỏ như phân phối Coca-Cola, kẹo cao su và báo giấy. Dù nhiều ý tưởng kinh doanh cụ thể trong ấn phẩm không còn phù hợp với nền kinh tế hiện đại, các nguyên tắc nền tảng về tính sáng tạo, sự chăm chỉ và kỹ năng phân bổ nguồn lực vẫn vẹn nguyên giá trị.

Ứng dụng sức mạnh lãi kép và xác định ranh giới hiểu biết

Bài học lớn nhất định hình triết lý tài chính của Warren Buffett từ cuốn sách là sức mạnh của lãi kép và khả năng mở rộng quy mô thông qua việc tái đầu tư lợi nhuận. Khi đọc câu chuyện về một chiếc cân siêu nhỏ, ông đã tự lập các bảng tính chi phí mua thiết bị, thời gian thu hồi vốn và dòng tiền tạo ra để tiếp tục mua thêm nhiều chiếc cân khác. Khái niệm để tiền bạc tăng trưởng theo cấp số nhân thông qua thời gian và sự kiên nhẫn tái đầu tư đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong các quyết định phân bổ vốn của Berkshire Hathaway.

Tác giả Frances C. Minaker cũng đề cao nguyên tắc chỉ tham gia kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ mà bản thân thực sự hiểu rõ. Tư tưởng này hoàn toàn trùng khớp với triết lý đầu tư vào vòng tròn hiểu biết của Warren Buffett. Ông luôn giới hạn danh mục đầu tư vào những doanh nghiệp có mô hình kinh doanh dễ hiểu và triển vọng dài hạn có thể dự đoán. Điều này lý giải việc ông từng đứng ngoài làn sóng cổ phiếu công nghệ trong nhiều năm trước khi quyết định rót vốn quy mô lớn vào Apple sau khi đã nắm bắt tường tận mô hình sinh lời của tập đoàn này.

Tác phẩm cũng truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự chủ động khởi sự kinh doanh thay vì chờ đợi các điều kiện vĩ mô hoàn hảo. Được xuất bản ngay giữa thời kỳ Đại suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên tới 17%, cuốn sách khẳng định sự trì hoãn là rào cản lớn nhất cản trở quá trình tích lũy tài sản. Tư duy từ chối việc chờ đợi nền kinh tế khởi sắc để bắt đầu công việc đã giúp Warren Buffett luôn giữ được sự chủ động trong việc tìm kiếm các tài sản bị định giá thấp trên thị trường chứng khoán bất chấp những giai đoạn khủng hoảng.