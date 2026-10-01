Chắp cánh ước mơ cho trẻ em hiếu học

Tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN tỉnh tổ chức, Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp (phường Hòa Bình) đã dành gói tài trợ trị giá 300 triệu đồng đỡ đầu 10 trẻ mồ côi.

Gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, gắn bó với điểm Thung Mài - Trường TH&THCS Hang Kia (xã Pà Cò), thầy giáo Khà A Tếnh không chỉ tận tâm “gieo chữ” mà còn tích cực tìm phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo nhằm trang bị tiếng Việt, giúp con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây dễ dàng tiếp thu kiến thức. Thầy cũng là hạt nhân tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình trong việc tuyên truyền, vận động con em đến lớp; trực tiếp đôn đốc, động viên các em khắc phục khó khăn, không để trẻ em phải bỏ học giữa chừng.

Năm học 2026-2027 là năm học thứ hai Công an xã Thượng Cốc đồng hành cùng chương trình “Con nuôi công an xã”. Với phương châm “Không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau”, lực lượng Công an xã tổ chức mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và xe đạp cho 2 trường hợp trẻ mồ côi được đơn vị nhận nuôi, chăm sóc với mong muốn các em có thêm điều kiện học tập, tự tin bước vào năm học mới, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, trách nhiệm đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cũng trong những ngày đầu năm học mới, tại các địa phương trong tỉnh, trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn đã diễn ra nhiều hoạt động trao học bổng và quà tặng trẻ em; tặng trang thiết bị và sách vở cho thư viện trường học. Tại Trường TH&THCS Nật Sơn (xã Nật Sơn), nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt được nhận quà tặng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; 10 em học sinh được nhận học bổng từ Agribank chi nhánh Kim Bôi Hòa Bình trao tặng. Tại Phân hiệu Ngọc Mỹ - Trường TH Đoàn Kết (xã Tân Lạc), các doanh nghiệp, nhà tài trợ trao tặng nhà trường và các em học sinh những phần quà ý nghĩa với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, gồm một “Tủ sách cho em”, 20 suất học bổng tặng học sinh đạt thành tích tốt, học sinh nghèo vượt khó cùng hàng nghìn tập vở, đèn học...

Đặc biệt, các chương trình: “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” trong các cấp Hội LHPN, “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai” của Hội Nữ doanh nhân tỉnh với ý nghĩa nhân văn đã trở thành điểm tựa tinh thần, chắp cánh tương lai trẻ em. Đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh thực hiện vận động, đỡ đầu 27 trẻ mồ côi. Từ nguồn quỹ “Thắp sáng tương lai” đã giúp đỡ các em tiếp tục đến trường, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh sự hỗ trợ về kinh phí, các mẹ còn có nhiều hoạt động chăm sóc tinh thần động viên trẻ mồ côi như tặng quà dịp lễ, Tết, tổ chức bữa cơm gia đình. Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2026 và kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Hội LHPN tỉnh đã biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”. Đồng thời trực tiếp kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 59 trẻ, với tổng trị giá cam kết hỗ trợ gần 2 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu là Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp (phường Hòa Bình) dành gói tài trợ trị giá 300 triệu đồng để nhận đỡ đầu dài hạn cho 10 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi các em 18 tuổi; Công ty TNHH Giáo dục 123 Việt Nam nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi ở thôn Kim Hùng - xã Tân Sơn; Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận (phường Hòa Bình) nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi tại các xã Thịnh Minh, Tân Lạc. Về cá nhân có các bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (xã Lương Sơn); Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam (phường Vân Phú); Lê Thị Lương - Chủ tịch hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty THHH Thương mại Khánh Mai (xã Lâm Thao)... cũng đã tích cực tham gia chương trình.

Thông tin từ Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 1.023.465 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,35% dân số. Trong số này có hàng nghìn học sinh thuộc nhóm trẻ em mồ côi, thiếu sự chăm sóc của cha hoặc mẹ, gặp khó khăn về điều kiện vật chất và tinh thần. Việc hỗ trợ nhóm trẻ này được đặt trong yêu cầu bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện để các em tiếp cận những dịch vụ cần thiết.

Thông qua các tổ chức Hội Khuyến học, Hội LHPN và những cầu nối khác, chương trình thắp sáng ước mơ trẻ em hiếu học không chỉ tiếp sức về vật chất mà còn là điểm tựa vững vàng, nguồn động lực tinh thần to lớn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống; đồng thời lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai.