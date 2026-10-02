Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học: Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Hưng Yên có 441 trường học với trên 700.000 học sinh. Ảnh minh họa: Thu Hoài/TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, cả nước hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở, chiếm 72,9%; 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường tiểu học - trung học cơ sở, 391 trường trung học cơ sở - trung học phổ thông và 14 trường ba cấp. Theo báo cáo của các địa phương, 10.534 phân hiệu đã được thành lập. Việc giảm đầu mối pháp nhân không làm giảm tương ứng số địa điểm dạy học. Các phân hiệu, điểm trường cần thiết tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm quyền học tập, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Tuy nhiên, số trường sau sắp xếp còn nhiều phân hiệu, điểm trường, cần tiếp tục rà soát để nâng cao hiệu quả vận hành, đầu tư cơ sở vật chất và sử dụng đội ngũ giáo viên.

Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý giảm 33.870 người; trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ và 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí. Cả nước hiện có hơn 1,08 triệu giáo viên. Theo tính toán sơ bộ, nhu cầu bổ sung giáo viên trong năm học 2026-2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn. Việc rà soát đội ngũ đang chuyển từ tính tổng số sang xác định cụ thể theo cấp học, môn học, địa bàn và cơ sở giáo dục, làm căn cứ điều tiết, tuyển dụng có trọng tâm.

Đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến ngày 5/9, 107 trường đã tổ chức khai giảng. Sau một tháng, mô hình cơ bản duy trì ổn định hoạt động dạy học; tỷ lệ huy động và chuyên cần tại nhiều trường đạt trên 95%, một số trường đạt 98 - 99%; công tác ăn, ở, chăm sóc học sinh từng bước đi vào nền nếp. Công tác tổ chức bữa ăn học đường cũng được chuyển trọng tâm từ “tổ chức được bữa ăn” sang quản trị an toàn, chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn. Hiện 96,8% cơ sở giáo dục mầm non và khoảng 55% trường phổ thông trên cả nước tổ chức bán trú.

Về chuyển đổi số, đến 17 giờ ngày 30/9, gần 18 triệu học bạ số của năm học 2025 - 2026 đã được phát hành, đạt 94,7%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định vẫn còn những điểm nghẽn liên quan đến vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; thiếu giáo viên; điều kiện pháp lý, tài chính của trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới; nhân lực phục vụ bữa ăn, y tế học đường và hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Thái cho biết, địa phương đã giảm số đơn vị trường học từ 961 xuống 521, tương ứng gần 46%. Tỉnh đang triển khai chính sách hỗ trợ tài chính lên tới 100 triệu đồng/giáo viên nhằm thu hút nguồn tuyển, giải quyết tình trạng thiếu khoảng 1.700 giáo viên.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có tỷ lệ giảm đầu mối cơ sở giáo dục cao, ở mức 60,4%. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế, sau sắp xếp, tỉnh giảm 1.660 cán bộ quản lý; trong đó 1.541 người được bố trí làm giáo viên, 119 người nghỉ theo chế độ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau sắp xếp có 2.841 cơ sở giáo dục, gồm 1.486 trường công lập và 1.355 trường ngoài công lập. Để đáp ứng quy mô học sinh và áp lực gia tăng dân số cơ học, Thành phố triển khai chiến dịch xây dựng 1.000 phòng học trong 150 ngày đêm và hoàn thành 1.027 phòng. Trước tình trạng thiếu giáo viên ở các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá tổng thể để nghiên cứu cơ chế dạy thỉnh giảng, dạy liên trường, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ.

Điểm lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các địa phương rà soát lại những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học của nhà trường. Những nơi nào vận hành thông suốt thì phát huy, tận dụng ưu thế của các phân hiệu để tạo nên sức mạnh của một ngôi trường mới.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, từng trường, từng phân hiệu, từng điểm trường cần rà soát về đội ngũ, cơ sở vật chất, an toàn và khối lượng công việc của cán bộ quản lý để xây dựng một quy chế phối hợp cụ thể quản trị trong từng nơi; nơi nào có thể điều phối được hoặc nội dung nào có thể phân quyền được thì đề nghị làm rõ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý; trong đó quản trị phải dựa trên số liệu, dữ liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với mạng lưới trường học sau sắp xếp, các địa phương cần rà soát kỹ, đặt sự thuận lợi và lợi ích của người học lên hàng đầu, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục; đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí trong nhà trường. Đối với cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp, các địa phương cần làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, bảo đảm đoàn kết trong cơ sở giáo dục và báo cáo Bộ trước ngày 15/10/2026. Việc điều động, luân chuyển giáo viên phải dựa trên dữ liệu chính xác để xử lý tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Bộ trưởng yêu cầu đặc biệt quan tâm việc hoàn thiện và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới; bảo đảm an ninh, an toàn, điều kiện sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh. Các thành phố lớn cần chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp để đảm bảo cho tuyển sinh đầu cấp. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện học bạ số, văn bằng số và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.