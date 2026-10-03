Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật

Giáo viên đang hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức

Hành trình hòa nhập

Trường Tiểu học Sông Lũy (xã Sông Lũy) sáp nhập từ Trường Tiểu học Sông Lũy 2 và Sông Lũy 3 với hơn 500 học sinh, trong đó có 13 học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại 13 lớp. Mỗi em có một đặc điểm, một nhu cầu hỗ trợ khác nhau, từ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, tăng động đến khó khăn về nói, hội chứng Down… 100% học sinh khuyết tật có hồ sơ y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật và được đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

Bà Đào Duy Bích Ngân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Lũy cho biết, giáo dục hòa nhập tại trường được triển khai từ năm học 2008 - 2009, từng bước chuyển biến rõ hơn từ năm học 2016 - 2017 khi giáo viên được tập huấn chuyên sâu. “Điều quan trọng nhất là hiểu từng học sinh để biết các em có khả năng gì, cần hỗ trợ gì. Khi mục tiêu giáo dục phù hợp, các em sẽ có cơ hội tiến bộ và tự tin hơn”, bà Ngân chia sẻ.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập, thành lập tổ hỗ trợ, tư vấn và bàn giao học sinh, hồ sơ giữa giáo viên. Mỗi em có kế hoạch giáo dục cá nhân, được theo dõi trong suốt quá trình học tập. Từ vị trí ngồi, cách giao nhiệm vụ, đồ dùng trực quan đến phương pháp đánh giá đều được điều chỉnh phù hợp. Những khó khăn được trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn để cùng tháo gỡ. “Với trẻ khuyết tật, không phải em nào cũng học theo cùng một cách. Nếu chưa làm được, giáo viên cần tìm cách khác phù hợp hơn, để các em luôn cảm thấy mình được học cùng các bạn”, cô Ngân nói.

Sự kiên trì của nhà trường sau nhiều năm đang tạo nên những thay đổi tích cực. Học sinh khuyết tật tự tin hơn, thích đến trường hơn, còn phụ huynh thêm tin tưởng. Trong khi đó, những học sinh học cùng lớp cũng dần biết quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ bạn.

Không để ai đứng ngoài lớp học

Từ thực tế ở cơ sở, năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục Lâm Đồng tiếp tục đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt.

Mục tiêu không dừng lại ở việc đưa học sinh khuyết tật đến trường mà hướng tới bảo đảm mỗi em được học tập phù hợp với khả năng và nhu cầu. Từng học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân, trong đó xác định khả năng, nhu cầu, mục tiêu và phương pháp hỗ trợ.

Đổi mới giáo dục hòa nhập theo hướng sát hơn với từng học sinh.

Theo quy định, lớp hòa nhập được bố trí không quá 2 học sinh khuyết tật. Các trường từng bước tăng cường phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập, chú trọng rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ, kỹ năng xã hội và kỹ năng đặc thù. Cùng với đó, linh hoạt trong kiểm tra, đánh giá để ghi nhận đúng sự tiến bộ của từng em…

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thanh Hải, đưa học sinh khuyết tật đến trường mới là bước đầu; điều quan trọng là các em được học tập, hỗ trợ và tiến bộ phù hợp với khả năng. Muốn vậy, cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường, chính quyền và các lực lượng liên quan. Giáo viên cũng cần được bồi dưỡng thường xuyên, trong khi cơ sở vật chất, phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập từng bước được bổ sung.

Mỗi học sinh khuyết tật có khả năng và nhu cầu khác nhau nên cách dạy cũng cần linh hoạt. Khi nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng đồng hành, các em có thêm điều kiện học tập, hòa nhập và tự tin hơn trong cuộc sống.

Học sinh khuyết tật được ưu tiên độ tuổi nhập học cao hơn quy định chung là 3 tuổi ở các cấp học phổ thông; được tuyển thẳng vào trường THCS, THPT công lập theo quy định hiện hành. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng và phương tiện, đồ dùng học tập đặc thù cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời.