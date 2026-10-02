Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam nhận đỡ đầu học sinh mồ côi

Ông Phí Quốc Thuyên, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, nhận đỡ đầu con Nguyễn Ngọc Tiến, học sinh lớp 6C, Trường THCS Vân Cốc, xã Phúc Lộc, Hà Nội

Tham dự buổi thăm và trao quà, hỗ trợ kinh phí có bà Lê Thị Toan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lộc; bà Hoàng Thị Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Lộc; cô Đặng Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Cốc, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành UBND xã Phúc Lộc và cán bộ Hội LHPN xã Phúc Lộc.

Cháu Nguyễn Ngọc Tiến mồ côi cha, là con út trong gia đình có 3 chị em. Chị gái cả của Tiến vừa học hết THPT, chị thứ hai thì bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên đi khỏi nhà. Mẹ em từng bị tai nạn, sức khỏe hiện yếu, ảnh hưởng đến khả năng lao động. Những khó khăn ấy khiến cuộc sống của gia đình càng thêm chật vật.

Ông Phí Quốc Thuyên, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ tại buổi thăm và trao quà, hỗ trợ kinh phí

Thấu hiểu hoàn cảnh của Tiến, thông qua Hội LHPN TP Hà Nội, ông Phí Quốc Thuyên đã nhận đỡ đầu em. Trong chuyến thăm, ông dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi gia đình, lắng nghe những chia sẻ của bà nội, mẹ em, đại diện chính quyền địa phương và nhà trường về hoàn cảnh cũng như việc học tập của Tiến.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Phí Quốc Thuyên cho biết, chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021, nhằm kết nối các nguồn lực xã hội để chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.

Tiếp nối những kết quả và giá trị nhân văn của chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thống nhất mở rộng đối tượng của chương trình "Mẹ đỡ đầu", gồm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày.

Bà Lê Thị Toan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lộc, cảm kích trước sự quan tâm, tình cảm của Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam dành cho em Nguyễn Ngọc Tiến

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của đội ngũ cán bộ Hội trong công tác an sinh xã hội.

Theo ông Phí Quốc Thuyên, ý nghĩa của việc đỡ đầu không chỉ nằm ở sự hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là trao cho các em một điểm tựa, để các em cảm nhận được sự quan tâm, có thêm niềm tin và động lực bước tiếp.

"Điều tôi mong muốn là sự đồng hành này sẽ giúp con Tiến có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua hoàn cảnh hiện tại và cố gắng học tập", Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam chia sẻ.

Từ câu chuyện của Tiến, ông Phí Quốc Thuyên động viên em kiên trì học tập, bởi những khó khăn hiện tại chỉ là một chặng đường trong cuộc sống. Ông tin rằng, với sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, Tiến sẽ từng bước trưởng thành, tự tin xây dựng tương lai và sau này có thể trở thành người dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn như mình.

Ông Phí Quốc Thuyên trò chuyện, thăm hỏi gia đình, lắng nghe những chia sẻ của bà nội, mẹ em, đại diện chính quyền địa phương và nhà trường về hoàn cảnh cũng như việc học tập của Tiến

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Toan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lộc, cho rằng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động là chương trình ý nghĩa, thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Theo bà Lê Thị Toan, những năm qua, nhiều trẻ em trên địa bàn xã đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tập thể, cá nhân. Sự đồng hành này giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Toan bày tỏ tin tưởng Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối để nhiều tấm lòng hảo tâm có thể đến với những trẻ em còn khó khăn. Bà cũng cảm kích trước sự quan tâm, tình cảm của Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam dành cho em Nguyễn Ngọc Tiến, đồng thời mong Tiến chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, xứng đáng với sự giúp đỡ và đồng hành của những người đã dành tình cảm cho em.

Ông Phí Quốc Thuyên, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, cùng con đỡ đầu Nguyễn Ngọc Tiến và gia đình chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Phúc Thọ.