Gần nhau từ một lời chào

Việc sử dụng tiếng địa phương giúp cán bộ công an và người dân vùng cao gần gũi, cởi mở hơn trong giao tiếp

Học tiếng đồng bào để gần dân

Sau thời gian công tác tại vùng cao xã Ba Động, Thượng úy Phan Thiên Đạt, Công an xã Ba Động, đã học được một số câu, từ thông dụng trong giao tiếp của người Hrê. Ban đầu chỉ là những lời chào, câu hỏi thăm đơn giản, nhưng khi được sử dụng đúng lúc, tiếng địa phương giúp khoảng cách giữa cán bộ và bà con dần được rút ngắn.

Mỗi lần về thôn, xóm, đôi khi chỉ một lời chào quen thuộc cũng đủ để câu chuyện bắt đầu tự nhiên. Từ những cuộc gặp gỡ như vậy, lực lượng công an có thêm điều kiện nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng gia đình; người dân cũng cởi mở khi chia sẻ những vấn đề liên quan đến đời sống và an ninh trật tự ở địa phương.

Thượng úy Phan Thiên Đạt cho biết: “Khi hiểu được tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc thiểu số thì bà con sẽ mở lòng với mình. Từ đó, họ sẽ nhận thức được những kiến thức pháp luật quan trọng, mình tuyên truyền cũng dễ dàng hơn”.

Ở một số địa bàn miền núi, nhất là với người lớn tuổi, khả năng sử dụng tiếng phổ thông còn hạn chế. Sự khác biệt về ngôn ngữ vì thế có thể gây trở ngại trong trao đổi thông tin, thực hiện thủ tục hay tiếp nhận các nội dung tuyên truyền. Với những cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám cơ sở, biết một số câu giao tiếp bằng tiếng bản địa trở thành kỹ năng thiết thực, giúp việc trò chuyện và hỗ trợ bà con thuận lợi.

Ông Phạm Văn Bin, người dân xã Ba Động, cho biết mỗi khi lực lượng công an về địa bàn, bà con đều cảm nhận được sự nhiệt tình, gần gũi. Cách trao đổi dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể cũng giúp mọi người tiếp nhận thông tin dễ dàng. “Các đồng chí công an khi xuống địa phương, xuống thôn, xóm tuyên truyền, vận động rất nhiệt tình nên bà con tiếp thu rất nhanh”, ông Bin nói.

Qua những buổi gặp gỡ ấy, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định pháp luật được chuyển tải gần với đời sống hằng ngày. Bà Phạm Thị Năm, xã Ba Động, cho biết đời sống ở địa phương đã có nhiều thay đổi, từ việc làm ăn đến chuyện học hành, chăm lo cho con cái. “Bây giờ bà con làm ăn, chăm lo cho con cái học hành tốt hơn trước nên cuộc sống cũng thay đổi nhiều”, bà Năm chia sẻ.

“Cầm tay chỉ việc” để người dân làm chủ công nghệ

Tại xã Ba Vinh, cán bộ công an trực tiếp xuống địa bàn, chỉ cho bà con từng thao tác trên điện thoại. Cách làm là “cầm tay chỉ việc”, làm mẫu ngay trên thiết bị để mọi người có thể thực hiện theo.

Hướng dẫn bà con sử dụng công nghệ bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu

Thượng úy Nguyễn Thành Lợi, Công an xã Ba Vinh cho biết, một trong những khó khăn khi hỗ trợ người dân sử dụng VNeID là nhiều bà con chưa quen với các thao tác trên ứng dụng. “Hầu hết bà con không nắm về tài khoản đăng nhập, mật khẩu hay các thao tác trên VNeID. Đôi khi mình nói tiếng phổ thông, bà con lại không rõ, nên phải học thêm tiếng địa phương để hướng dẫn người dân cụ thể hơn”, Thượng úy Lợi cho biết.

Từ thực tế công việc, các cán bộ vừa hỗ trợ bà con làm quen với công nghệ, vừa học thêm tiếng bản địa để việc trao đổi dễ hiểu. Khi có thể tự thực hiện trên điện thoại, người dân mới thật sự chủ động sử dụng các dịch vụ số. Một thủ tục hành chính được hoàn tất, một tài khoản được kích hoạt hay một thao tác trên VNeID do chính mình thực hiện có thể là những việc nhỏ, nhưng rất gần với nhu cầu hằng ngày của mỗi gia đình ở vùng cao. Nhờ đó, bà con bớt phải đi lại, giảm phụ thuộc vào người khác và chủ động hơn khi giải quyết công việc.

Những năm qua, Quảng Ngãi đã khuyến khích cán bộ, công chức học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ chuyên môn, tuyên truyền và vận động quần chúng. Từ nhu cầu thực tế, tiếng địa phương trở thành kỹ năng cần thiết đối với những người thường xuyên bám địa bàn. Riêng với lực lượng công an xã, hiểu cách nói, cách diễn đạt và đời sống văn hóa của bà con giúp việc phổ biến pháp luật, hỗ trợ thủ tục, xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống diễn ra gần gũi và hiệu quả hơn.

Ở vùng cao, khoảng cách giữa cán bộ và người dân đôi khi không nằm ở quãng đường từ trụ sở công an đến một thôn, làng, mà ở ngôn ngữ, tập quán và cách tiếp cận thông tin. Khi những rào cản ấy được tháo gỡ, sự tin cậy cũng dần được vun đắp.

Học tiếng đồng bào, vì thế, không đơn thuần là biết thêm một ngôn ngữ, mà còn là cách để cán bộ hiểu dân, gần dân và tôn trọng văn hóa của bà con. Từ một lời chào bằng tiếng địa phương đến một lần “cầm tay chỉ việc” trên chiếc điện thoại, những việc làm giản dị ấy đang giúp pháp luật, công nghệ và các tiện ích cần thiết đi vào đời sống từng gia đình, để người dân bớt lúng túng, bớt phải đi lại và chủ động hơn trong những việc thường ngày.