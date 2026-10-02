Khảo sát thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Quảng Trị cùng các sở ngành liên quan về việc khảo sát mở rộng hệ thống trường văn hoá CAND tại Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 2.10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ ở phường Nam Đông Hà. Tham gia buổi làm việc có đại tá Nguyễn Quốc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đại diện các phòng nghiệp vụ và các sở, ban, ngành liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đề nghị khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế hoạt động, đội ngũ và điều kiện dạy học. Công an tỉnh Quảng Trị đồng thời chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh giáp biên của Lào để mời con em tỉnh bạn sang học.

Qua khảo sát bước đầu, khu trụ sở có một số điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phương án thành lập trường, từ vị trí, quỹ đất đến các công trình mới được đầu tư. Khu nhà làm việc, khuôn viên và hệ thống hạ tầng phụ trợ là cơ sở để xem xét việc cải tạo, chuyển đổi công năng, đưa một số hạng mục vào sử dụng trong giai đoạn đầu.

Việc tận dụng cơ sở hiện có được đặt trong yêu cầu chuẩn bị đồng bộ các điều kiện phục vụ giáo dục. Cùng với phương án bố trí trường lớp, các đơn vị phải hoàn thiện cơ sở pháp lý, tổ chức bộ máy và đội ngũ giáo viên để bảo đảm nhà trường có thể vận hành khi đón học sinh.

Kết quả khảo sát xã hội học bước đầu cho thấy nhu cầu học tập tại địa phương tương đối lớn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn, gắn phát triển giáo dục, đào tạo với bảo đảm an sinh xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Đồng thời, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy học.

Một phần việc được yêu cầu chuẩn bị là nội dung làm việc với các tỉnh của Lào giáp ranh Quảng Trị để mời con em tỉnh bạn sang học tập. Các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai những điều kiện cần thiết, phấn đấu đưa trường vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026–2027.