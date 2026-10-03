Người thầy truyền lửa võ thuật cho học trò

Thầy Trương Minh Thắng và học trò cùng biểu diễn võ - nhạc trong Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027

Buổi lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Trường THCS Quang Trung Bảo Lộc nổi bật với tiết mục võ nhạc, những gương mặt võ sinh rạng rỡ và khuôn mặt đặc biệt của người thầy. Người mặc võ phục biểu diễn cùng võ sinh ấy là Hiệu trưởng, huấn luyện viên võ thuật của các em, thầy giáo Trương Minh Thắng.

“Suốt 26 năm gắn bó với học trò, qua 4 trường học, tôi đều tổ chức các lớp võ thuật dạy cho các em. Với tôi, võ thuật cũng là môn thể thao giúp tuổi trẻ rèn luyện thể lực, giúp học trò phát triển toàn diện theo đúng lời dạy của Bác Hồ: Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giáo dục hiện đại, giáo dục kiến thức luôn song hành với rèn luyện thể chất, giáo dục học sinh phát triển toàn diện”, thầy Trương Minh Thắng bắt đầu câu chuyện với tâm sự rất giản dị.

Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, thầy giáo Trương Minh Thắng đã tập luyện Karatedo hệ phái Nghĩa Dũng, một môn võ khá phổ biến trong cộng đồng học sinh, sinh viên. “Ngay sau khi ra trường, về công tác tại Trường THCS Lộc Nga năm 2000, tôi đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Karatedo cho học sinh rèn luyện. Sau đó, chuyển qua Trường THCS Chu Văn An, rồi Trường THCS Nguyễn Tri Phương, tôi đều thành lập các CLB. Ngoài CLB của nhà trường, tôi tích cực thúc đẩy phong trào rèn luyện karatedo trên địa bàn Bảo Lộc. Nói thật, đam mê võ thuật ngấm vào máu và tôi tha thiết được hướng dẫn, truyền dạy tới các em”, thầy giáo Thắng tâm sự.

Một tiết mục biểu diễn của võ sinh CLB Karatedo trường Quang Trung

Về công tác tại Trường THCS Quang Trung với vai trò Hiệu trưởng, ngoài công việc chuyên môn, thầy tiếp tục đưa đam mê đến với học trò. Năm học 2022, CLB Karatedo của trường chính thức sinh hoạt. Phùng Lê Minh Anh, học sinh lớp 7, thành viên CLB cho biết, năm học lớp 6, bạn đã tham gia học karatedo với thầy Hiệu trưởng. “Trong giờ tập luyện thầy rất nghiêm, yêu cầu võ sinh thực hiện động tác chuẩn, rèn thể lực kỹ. Và thầy rất chiều học trò, chúng em yêu cầu thầy dựng bài tập võ - nhạc để biểu diễn, thầy nghiên cứu rồi dựng bài, hướng dẫn chúng em tập và lên sân khấu biểu diễn với học sinh luôn. Thầy nhiệt tình lắm ạ”, Minh Anh chia sẻ.

Tình yêu của thầy giáo Trương Minh Thắng với karatedo được đông đảo học sinh và phụ huynh trong trường ủng hộ. CLB võ thuật được tập luyện vào 5 buổi tối trong tuần, bảo đảm học sinh có thể linh động bố trí giờ tập, tùy vào thời khóa biểu học tập. Chị Lê Bích Hồng, mẹ của bạn Minh Anh chia sẻ, chị rất vui mừng khi con chịu đi tập võ vào các buổi tối trong tuần. Chị cho biết: “Ngoài giờ học, tôi cũng như các phụ huynh khác đều mong mỏi con rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Bé nhà tôi được học võ với thầy Hiệu trưởng, thầy hướng dẫn, phối hợp bài võ nhạc, được biểu diễn cho thầy cô, bè bạn nên vui lắm, rất hào hứng”.

Võ sinh biểu diễn chặt gạch bằng tay

Không chỉ là nhà giáo, là cán bộ quản lý giáo dục, thầy giáo Trương Minh Thắng còn giữ vai trò khá đặc biệt: Phó Chủ tịch Liên đoàn Karatedo tỉnh Lâm Đồng. Người thầy giáo - huấn luyện viên chia sẻ rất tự nhiên: “Với tôi, thêm một bạn trẻ học võ, nhà trường, gia đình có thêm một một người khỏe mạnh. Võ thuật không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giáo dục các em tinh thần thượng võ, biết tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Tinh thần của võ thuật luôn hướng tới cống hiến cho gia đình và cộng đồng”.