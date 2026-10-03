Kinh Duy Trịnh - người thầm lặng bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm

Từ lúc rời bục giảng, Kinh Duy Trịnh đã lần lượt cho xuất bản: Truyện cổ Chăm tập 1 (Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng, 2017), Truyện cổ Chăm tập 2 (NXB Kim Đồng, 2019), đồng tác giả Sách học tiếng Chăm lớp 1, 2, 3, 4, 5 và sách Hướng dẫn dạy học tiếng Chăm lớp 1, 2, 3, 4, 5 (NXB Giáo dục 2026). Vào năm học mới này, Kinh Duy Trịnh vừa cho xuất bản một tác phẩm mới: Phương thức đánh vần vần trong tiếng Chăm (NXB Thuận Hóa, 2026).

Thầy giáo Kinh Duy Trịnh tâm sự: “Tham gia biên soạn trong vai trò chủ biên bộ sách giáo khoa tiếng Chăm để giảng dạy ngôn ngữ của dân tộc mình cho các thế hệ học sinh là một hạnh phúc lớn lao!”.

Chân dung Kinh Duy Trịnh

5 cuốn sách giáo khoa tiếng Chăm bậc tiểu học đã được phát hành đến tận các trường làng người Chăm trong tháng 9 năm 2026. Sách Phương thức đánh vần vần trong tiếng Chăm phát hành kịp lúc là tài liệu bổ ích cho giáo viên đang giảng dạy tiếng Chăm trong nhà trường nhằm thống nhất cao trong giảng dạy; cũng như cho những người các dân tộc khác đang học “ngoại ngữ” này.

Trong Lời nói đầu cuốn Phương thức đánh vần vần trong tiếng Chăm, tác giả nhận xét: “Từ xa xưa, việc dạy học tiếng Chăm của các cụ cao niên theo truyền thống chỉ dạy cách đánh vần từ chứ không thấy dạy cách đánh vần vần”. Tuy nhiên, có những từ tác giả cũng bảo lưu theo cách đánh vần từ theo truyền thống. Có những vần tác giả dựa trên truyền thống đó tách ra việc đánh vần vần để phù hợp với lứa tuổi học sinh ở độ 6 tuổi, 7 tuổi và 8 tuổi. Tác giả còn chu đáo hướng dẫn cặn kẽ cách đánh vần những từ mà các em sẽ học ở các lớp 1, 2 và 3; cũng như một số từ ít dùng đến mà giáo viên cần phải giảng giải thêm cho các em.

Kinh Duy Trịnh rất cẩn trọng trong nghiên cứu văn hóa Chăm, tham khảo nhiều nguồn tư liệu khi dịch thuật các văn bản Chăm cổ ra tiếng Việt… Cũng như với bộ sách giáo khoa tiếng Chăm bậc tiểu học, người thầy Kinh Duy Trịnh trong vai trò chủ biên đã làm việc với tất cả tâm huyết vì các thế hệ tương lai; thầm lặng bảo tồn và phát huy nền văn hóa của dân tộc mình.

Họ và tên: KINH DUY TRINH - Sinh năm: 1956

Tại làng Chawait, thôn Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng

Đã xuất bản:

1. Truyện cổ Chăm (tập 1 - NXB Kim Đồng 2017)

2. Truyện cổ Chăm (tập 2 - NXB Kim Đồng 2019)

3. Sách học sinh tiếng Chăm lớp 1, 2, 3, 4, 5

(NXB Giáo dục 2026, đồng tác giả)

4. Tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng Chăm lớp 1, 2, 3, 4, 5

(NXB Giáo dục 2026, đồng tác giả).

5. Phương thức đánh vần vần trong tiếng Chăm

(NXB Thuận Hóa 2026)

Sắp xuất bản:

- Từ điển Việt - Chăm - đồng tác giả.