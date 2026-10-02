Hoa hậu Ngọc Hân làm chủ nhiệm CLB thời trang tại trường đại học

Hoa hậu Ngọc Hân hiện là giảng viên tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Ảnh: FBNV.

Mới đây, CLB Thời trang Mỹ thuật Sinh viên, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, giới thiệu Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm CLB Thời trang. Đây là vai trò mới của Ngọc Hân sau khi cô trở lại trường cũ với tư cách giảng viên khoa Thời trang.

Với vai trò Chủ nhiệm CLB, Ngọc Hân sẽ đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động sáng tạo, truyền thông, sự kiện và kết nối nghề nghiệp. CLB được định hướng trở thành môi trường để sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm, thực hành và tiếp cận công việc thực tế trong lĩnh vực thời trang ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chia sẻ về vai trò mới, Ngọc Hân cho biết cô mong CLB sẽ không chỉ là nơi sinh viên thử sức với những ý tưởng mới mà còn tạo điều kiện để các thành viên được làm thật, trải nghiệm thực tế và từng bước nhận ra thế mạnh của bản thân.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2010 nhìn lại hành trình gắn bó với ngôi trường này từ khi còn là sinh viên đại học, sau đó làm việc trong lĩnh vực thời trang, trở lại trường giảng dạy và hiện đảm nhiệm thêm vai trò Chủ nhiệm CLB.

“Cô mong CLB sẽ là nơi mỗi bạn được thử sức, được sáng tạo, được làm thật và từng bước tìm thấy thế mạnh của mình. Hãy biến những năm tháng sinh viên thành một hành trình thật nhiều trải nghiệm và những sản phẩm mà sau này chính mình sẽ tự hào khi nhìn lại”, Ngọc Hân nhắn nhủ sinh viên.

Hoa hậu Ngọc Hân tốt nghiệp vào tháng 8/2026. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010 khi đang là sinh viên khoa Thiết kế thời trang, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Hân tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đồng thời phát triển công việc thiết kế và kinh doanh áo dài.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, cô trở lại trường và tham gia giảng dạy. Hành trình học tập của Ngọc Hân tại trường tiếp tục được nối dài khi cô theo học chương trình cao học ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng.

Ngày 14/8, cô nhận bằng thạc sĩ loại Giỏi với điểm 8,9 sau hai năm học tập. Đây cũng là ngày kỷ niệm 16 năm Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Trong quá trình học cao học, Ngọc Hân thực hiện luận văn về hoa văn hoa sen trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và khả năng ứng dụng vào thiết kế áo dài nữ thanh niên. Hoa hậu Việt Nam năm 2010 chia sẻ đề tài này được nghiên cứu trong gần một năm.