Hơn 5.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc chào tân sinh viên Thăng Long

Đêm nhạc hội là sự kiện trọng điểm, khép lại hơn 1 tháng hoà nhập sôi nổi của các gần 3.000 tân sinh viên K39 với môi trường mới qua loạt sự kiện gắn kết.

Với chủ đề Awaken - Đánh thức giấc mơ, chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên Khoá 39 đã đánh thức những trải nghiệm đầu tiên của tân sinh viên ở môi trường mới.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Em Nguyễn Thị Hoàng Cúc, tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Khoá 39 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 26,86 điểm, cho biết: “Chuỗi sự kiện này giúp em hiểu rõ hơn về trường, về những hoạt động mà mình sắp được trải nghiệm cũng như có thêm cơ hội để gặp gỡ bạn bè và nhanh chóng làm quen với môi trường mới”.

Đạt điểm đầu vào cao nhất ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 26 điểm, em Đỗ Xuân Chiến bày tỏ mong muốn được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong môi trường đại học. Đây cũng là những trải nghiệm mà trong 12 năm học phổ thông, em chưa có cơ hội thử sức.

Đáng chú ý, buổi biểu diễn quy tụ dàn nghệ sĩ khách mời là những sinh viên đã trưởng thành từ Trường Đại học Thăng Long.

Trường Đại học Thăng Long vinh danh và khen thưởng 25 tân sinh viên Khoá 39 có điểm đầu vào cao nhất đến từ 25 chương trình đào tạo.

Trong đó, ca sĩ Hà Anh Huy Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023, đã “đốn tim” hàng trăm ngàn khán giả với những màn trình diễn đầy cảm xúc trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là sinh viên Khóa 34 khoa Âm nhạc ứng dụng.

Nhóm nhạc UPRIZE bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng với khả năng trình diễn cuốn hút của một nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới, trong đó có thành viên Leon (Tạ Hoàng Long) là sinh viên Khoá 37 khoa Âm nhạc ứng dụng.

Ngoài ra, chương trình được dẫn dắt bởi MC Lê Thu Hoà, TOP 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, cũng là cựu sinh viên Khoá 29 ngành Tài chính - Ngân hàng.

Những nghệ sĩ khách mời từng là sinh viên nhà trường cùng với thế hệ sinh viên hiện tại tạo nên một đêm nhạc thăng hoa của tuổi trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Thăng Long đã vinh danh và khen thưởng 25 tân sinh viên Khoá 39 có điểm đầu vào cao nhất đến từ 25 chương trình đào tạo.

Đây không chỉ là sự ghi nhận của nhà trường dành cho những nỗ lực học tập mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các thành viên trong nhà trường bắt đầu hành trình mới với tinh thần không ngừng cố gắng.

Không chỉ gói gọn chương trình buổi tối, sự kiện Awaken được thiết kế một ngày hội với nhiều hoạt động đa dạng.

Sinh viên có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: check-in với camera 360 độ, hoạ mặt, chụp ảnh photobooth, hoạt động tương tác giao lưu cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, CLB Logistics, CLB Điều dưỡng, CLB Công nghệ thông tin, CLB Guitar, CLB Âm nhạc và được tiếp sức cả ngày dài tại các gian hàng ẩm thực.