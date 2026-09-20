Chào Nagoya, chào ASIAD 20!

Những tấm poster, những biểu ngữ chào mừng, như thường lệ, cũng dễ dàng chạm ngay vào mắt mọi du khách đặt chân tới Nagoya (Aichi) trong những ngày này. Để tăng độ nhận diện cho sự kiện, thậm chí ngay cả những chiếc xe đẩy đồ ở sân bay cũng được phủ lên mình lớp áo mới mang thông điệp chào đón các tín đồ thể thao đến với ngôi nhà của Á vận hội.

Tác giả bài viết có mặt tại Nagoya (Nhật Bản), bắt đầu hành trình tác nghiệp ở ASIAD 20. Ảnh: MINH PHƯƠNG

Di chuyển về trung tâm thành phố, bầu không khí ASIAD tiếp tục sôi động khi những dấu ấn nhận diện về Á vận hội được phủ kín các ngóc ngách của Nagoya. Đó có thể là thông điệp của giải đấu “Nơi đây châu Á hòa là một”, cũng có thể là chú linh vật độc đáo Honohon hay logo của sự kiện với các dải màu tím, vàng và xanh lá cây. Mọi thứ tại đây đều đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để sẵn sàng chào đón các vận động viên cũng như những người yêu thể thao đến Nagoya mùa thu này.

Còn nhớ 5 năm trước, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi tổ chức thành công Olympic trong bối cảnh dịch Covid-19. Đó quả thực là một nỗ lực đáng ghi nhận nhưng thực tế, các sân vận động và nhà thi đấu không được đón khán giả tới xem để bảo đảm công tác phòng dịch. Bởi vậy mà người Nhật Bản hẳn kỳ vọng vào một giải đấu thực sự sôi động vào năm nay. Khi tôi trò chuyện cùng những người dân địa phương, họ đều tỏ ra hào hứng với một sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục được tổ chức tại đây.

Nagoya là thủ phủ của tỉnh Aichi và là thành phố lớn thứ tư của Nhật Bản, nổi tiếng là trung tâm kinh tế, công nghiệp và điểm đến du lịch hấp dẫn. Sau Tokyo và Hiroshima, đây là thành phố thứ ba của đất nước mặt trời mọc có vinh dự tổ chức ASIAD.

Sau khi dạo một vòng quanh khu trung tâm thành phố Nagoya để làm quen với không khí tại đây, tôi đã tới sân vận động Paloma Mizuho-trái tim của ASIAD 20 khi là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, cùng những màn tranh tài hấp dẫn của môn điền kinh. Và hành trình ăn, ngủ cùng thể thao châu Á của tôi chính thức bắt đầu!