Bên trong nhà container, cận cảnh buffet 20 giờ/ngày dành cho VĐV ASIAD ở Nhật Bản

ASIAD 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19-9 đến 4-10, quy tụ các HLV, VĐV và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á

Tại kỳ Đại hội lần này, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 4 HCV và phấn đấu nằm trong top 20 bảng tổng sắp huy chương

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là chuyện ăn, ở của VĐV khi tham dự Á vận hội

Để phục vụ số lượng lớn thành viên các đoàn thể thao, Ban tổ chức không xây dựng làng VĐV theo mô hình truyền thống. Thay vào đó, các đoàn được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau, với mục tiêu tiết kiệm chi phí và hướng tới mô hình tổ chức bền vững

Trong số những địa điểm lưu trú dành cho các đoàn, khu Athletes’ Plaza tại Garden Pier, cảng Nagoya, được bố trí khoảng 200 căn nhà container kiểu gỗ lắp ghép. Khu vực này đón khoảng 2.000 VĐV và quan chức đến từ nhiều quốc gia. Mỗi căn có diện tích khoảng 70m², được thiết kế cho tối đa 6 người sử dụng. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, tạo cảm giác khá ấm cúng và dễ chịu

Không chỉ chú trọng chỗ nghỉ, Ban tổ chức ASIAD 20 còn chuẩn bị hệ thống phục vụ ăn uống quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các đoàn thể thao

Tại Athletes’ Plaza, Dining Hall là khu vực phục vụ chính với khoảng 400 chỗ ngồi. Nhà ăn hoạt động theo hình thức buffet, mở cửa từ 5h sáng đến 1h sáng hôm sau, có khả năng phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất ăn mỗi ngày

Thực đơn được xây dựng khá đa dạng với khoảng 35 món mỗi ngày. Đáng chú ý, gần 90% thực phẩm được chuẩn bị theo tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu của các VĐV theo đạo Hồi

Ẩm thực quốc tế được kết hợp với những món ăn đặc trưng của Nagoya và Nhật Bản. Các món ăn được luân phiên theo chu kỳ 5 ngày nhằm tạo sự đa dạng cho thực khách trong suốt thời gian lưu trú

Với các VĐV thành tích cao, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng không kém việc tập luyện và thi đấu. Vì vậy, từng phần ăn tại đây đều được ghi rõ thông tin về năng lượng và protein, giúp VĐV thuận tiện kiểm soát lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể cũng như cân nặng

Bên cạnh khu ăn uống, Ban tổ chức cũng bố trí nhiều cửa hàng tiện lợi 24/24 phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của các đoàn

Trong ngày 20-9, hai VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đánh bại cặp VĐV Ấn Độ với tỉ số 2-0 ở trận tranh huy chương đồng đôi nam nữ teqball, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Thể thao Việt Nam hy vọng gặt hái thêm nhiều thành công ở những môn thế mạnh như bắn súng trong những ngày tới của ASIAD 20.