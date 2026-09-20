Bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng đội tuyển Trung Quốc, tranh hạng 5-8 ASIAD 20

Thanh Thúy và các đồng đội khó có thể tạo bất ngờ trước đối thủ quá mạnh. Ảnh: AVC

Bước vào trận tứ kết, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong những điểm số đầu tiên, các cô gái Việt Nam vẫn duy trì khả năng bám đuổi nhờ những pha tấn công hiệu quả của Ánh Thảo, Bích Thủy, Quỳnh Hương và Như Anh.

Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc nhanh chóng cho thấy sự vượt trội về khả năng tổ chức tấn công và chắn bóng. Wu Meng Jie có những pha xử lý khéo léo, trong khi Wang Ao Qian liên tục tạo sức ép lên hàng chắn và hàng sau của Việt Nam.

Đến giữa set 1, đội tuyển Trung Quốc tạo khoảng cách 16-11. Đội tuyển Việt Nam nỗ lực rút ngắn cách biệt với những pha ghi điểm của Quỳnh Hương và Như Anh. Trà My cũng có tình huống đập bóng tốt giúp đội nhà có điểm số thứ 16.

Dù vậy, đội tuyển Trung Quốc vẫn kiểm soát tốt thế trận và duy trì khoảng cách an toàn. Ở những điểm số cuối, đội tuyển Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt và để đối thủ khép lại set đấu với chiến thắng 25-16.

Sang set 2, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục duy trì sức ép. Những pha tấn công nhanh, đa dạng của đội bóng hàng đầu châu Á khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Một số tình huống bước một chưa tốt cũng khiến đội tuyển Việt Nam không thể tổ chức tấn công như mong muốn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi với những điểm số của Quỳnh Hương, Bích Thủy và Thanh Thúy. Thanh Thúy cùng Bích Thủy có thời điểm liên tiếp ghi điểm, giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách.

Lưu Thị Huệ cũng để lại dấu ấn với một pha đánh nhanh ở vị trí số 3, đưa Việt Nam lên 16 điểm. Tuy nhiên, đó cũng là điểm số cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong set đấu.

Đội tuyển Trung Quốc càng chơi càng chắc chắn và không cho đối thủ cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng. Ở thời điểm quyết định, Lưu Thị Huệ phát bóng hỏng, tạo điều kiện để Trung Quốc giành chiến thắng 25-16, qua đó dẫn 2-0.

Bước sang set 3, thế trận không có nhiều thay đổi. Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục áp đảo ngay từ những điểm đầu tiên, trong khi đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước hàng chắn chắc chắn và những cú đập mạnh của đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội với những pha tấn công của Quỳnh Hương, Trà My và Lưu Thị Huệ. Tuy nhiên, khi đội tuyển Trung Quốc lần lượt dẫn 13-6 rồi 16-8, đội bóng của đội tuyển Việt Nam gần như không còn cơ hội tạo bất ngờ.

Wu Meng Jie và Zhuang Yu Shan liên tục gây sức ép bằng những pha dứt điểm mạnh. Trong khi đó, hàng phòng ngự Việt Nam không thể duy trì sự ổn định để tạo ra những tình huống phản công hiệu quả.

Thanh Thúy ghi điểm ở thời điểm cuối set với pha đánh bóng bạt chắn, giúp Việt Nam có 11 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó, Quỳnh Hương không thể vượt qua hàng chắn của đội bạn.

Đội tuyển Trung Quốc khép lại set 3 với chiến thắng 25-11, qua đó thắng chung cuộc 3-0 sau chưa đầy ba set đấu giằng co thực sự.

Thất bại trước đội tuyển Trung Quốc khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết và chuyển sang tranh hạng 5-8 tại ASIAD 20. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là Indonesia.

Trong khi đó, chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Trung Quốc giành quyền vào bán kết, đối đầu với đội tuyển Thái Lan.