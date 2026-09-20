Lễ hội Đền Trần Thương: Phát huy di sản trong đời sống hiện đại

Sáng 20/9, UBND xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Theo BTC, Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương. Lễ hội diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 (tức từ ngày 15-22 tháng 8 âm lịch), trong đó, ngày 26/9/2026 (tức ngày 16/8 âm lịch) là ngày khai mạc lễ hội.

Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026). Ảnh: Thành Công

Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng, Thủ nhang Đền Trần Thương cho biết: "Lễ hội gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Về phần lễ, chúng tôi đã chuẩn bị nghi lễ truyền thống. Ngày mùng 1 đã làm lễ xin phép để nhân dân vào dâng hương, chiêm bái. Ngày 16/8 âm lịch tới đây, chúng tôi làm lễ khai hội. Về phần hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tại sân tâm linh Đền Trần Thương".

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương

Theo ông Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình: "Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa là chúng tôi tổ chức hai kỳ lễ hội truyền thống chính hằng năm. Lễ hội sắp tới đây là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Chúng tôi đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, lồng ghép vào các kế hoạch/đề án phát triển văn hóa - du lịch của địa phương; đồng thời có các giải pháp hỗ trợ cụ thể làm sao để bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị của các di tích quốc gia, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch địa phương".

Ông Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp phát huy giá trị di sản lễ hội đền Trần Thương với các lễ hội khác trong tỉnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; môi trường cảnh quan… Đặc biệt, Đảng ủy, UBND xã Trần Thương cho biết, việc bảo tồn phát huy giá trị những lễ hội tại địa phương góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa của Bộ Chính trị.

Theo đó, phong phú các hoạt động được tổ chức trải dài trong khuôn khổ lễ hội như: Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh lần thứ IX; Giáo dục trải nghiệm "Hành trình theo dấu Kho lương Trần Thương" cho học sinh; Hội thi "Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương"; Hội thi nấu cỗ cúng dâng Thánh… và nhiều hoạt động khác, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.

Thạc sĩ Lê Thế Song, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản"trong đêm khai mạc cho biết, chương trình có thời lượng 60 phút. Ảnh: Thành Công

Ông Ngô Thanh Tuân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đánh giá: "Lễ hội truyền thống đền Trần Thương được tổ chức hằng năm một cách trang trọng, an toàn và tiết kiệm nhằm tôn vinh giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, ghi nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tham quan tâm linh của nhân dân và du khách thập phương".

Theo ông Thạch Ngọc Anh, "hiện nay chúng tôi đang đang xác định là làm lễ hội thì làm sao thu hút được nhiều du khách và đến với địa phương thì sẽ cố gắng tạo ra các sản phẩm nó liên quan để làm sao du khách đến trải nghiệm, chiêm bái, dâng hương, vừa đồng thời là thứ có các sản phẩm của địa phương nữa rồi là kết hợp lý các xã xung quanh các điểm tham quan du lịch".

BTC cho biết, tại lễ khai mạc, ngoài các hoạt động tâm linh là chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản" với thời lượng 60 phút, do Thạc sĩ Lê Thế Song viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn.

Đảm nhiệm hình tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong chương trình nghệ thuật khai mạc, NSƯT Hoàng Tùng nói: "Khi được tin tưởng giao đảm nhận hình tượng của Ngài, cá nhân tôi phải chuẩn bị vô cùng cẩn trọng. Trăn trở lớn nhất là làm sao phải toát lên được thần thái cùng tinh thần, tư tưởng lớn của Ngài – những tư tưởng mà cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị".

NSƯT Hoàng Tùng...

... và NSND Thúy Ngần sẽ tham gia chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Công

Ths. Lê Thế Song, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật khai mạc chia sẻ: "Trong khuôn khổ thời lượng 60 phút, chúng tôi không tham vọng nói quá chi tiết về toàn bộ lịch sử hay thời kỳ hào hùng của dân tộc, đặc biệt là triều đại nhà Trần. Tuy nhiên, chương trình sẽ khắc họa rõ nét câu chuyện hành cung triều Trần, từ Long Hưng qua vùng đất Lý Nhân xưa, để rồi từ một vùng đất lúa, vùng đất giàu đặc sản của dân tộc Việt Nam, Đức Thánh Trần đã quyết định lựa chọn nơi đây xây dựng 6 kho lương dự trữ. Chính hệ thống kho lương Trần Thương này đã góp phần quyết định vào chiến thắng lẫy lừng trong công cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông của nhà Trần".

Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 26/9 (tức ngày 16/8 âm lịch) tại Sân tâm linh Đền Trần Thương, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như: các NSND Thanh Ngoan, Thúy Ngần, các NSƯT Việt Hoàn, Hoàng Tùng…, chương trình kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật ánh sáng, các làn điệu chèo, xẩm đặc trưng của văn hoá đồng bằng Bắc bộ và các tiết mục múa sử thi đặc sắc.

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