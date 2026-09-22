'Chảo lửa' miền Tây một thời, giờ ra sao?

Sân vận động Long An tọa lạc tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, trong khu vực trung tâm hành chính của tỉnh. Công trình được xây dựng cách đây 42 năm, có diện tích gần 75.000m², gồm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, Trường Thể dục Thể thao, hồ bơi, khu nhà ở tập thể, nhà ăn...

Sân Long An từng là sân nhà của CLB Đồng Tâm Long An. Giai đoạn 2005 - 2006, đội bóng liên tiếp vô địch V.League dưới thời HLV Calisto, với những trận cầu sôi động trên sân nhà.

Theo hồ sơ của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, tình trạng xuống cấp của sân Long An đã được cảnh báo từ lâu. Báo cáo năm 2013 xác định công trình ở trạng thái nguy hiểm cấp độ C về kết cấu.

Kết quả kiểm định năm 2020 tiếp tục ghi nhận tình trạng nguy hiểm tại một số hạng mục như hồ bơi, hàng rào sân vận động, hàng rào sân phụ và hệ thống trụ đèn.

Phía dưới khán đài B, nhiều căn phòng đã xuống cấp nặng. Tường, trần bong tróc, nhiều mảng bê tông rơi xuống nền; vật dụng cũ nằm lại trong những căn phòng đóng cửa.

Nhiều khu vực trong sân được đặt biển “Cảnh báo khu vực nguy hiểm - Cấm vào”. Khán đài C có nhiều vị trí xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn sử dụng.

Đường piste quanh sân bóng xuất hiện nhiều vết nứt, lớp sơn bong tróc. Phía sau là những hàng ghế khán đài thưa vắng, khác xa hình ảnh đông kín người thời vàng son.

Năm 2024, sân Long An được sửa chữa tạm để phục vụ giải Hạng nhất quốc gia. Hiện, khán đài A là khu vực còn có thể sử dụng, với sức chứa tối đa khoảng 3.000 khán giả.

Đầu tháng 9/2026, 27 đơn vị kinh doanh tại sân đã hoàn tất việc di dời. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cùng Trường Thể dục Thể thao đang bố trí 395 huấn luyện viên, vận động viên về cơ sở 2 tại xã Châu Thành.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã mời UBND phường Long An khảo sát thực địa, dự kiến bàn giao sân vận động cho địa phương quản lý trong tháng 10/2026.

Tháng 8/2023, khu đất được quyết định chuyển giao để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến ngày 26/8/2026, UBND tỉnh Tây Ninh bãi bỏ chủ trương này.

Thay vì tiếp tục đấu giá, tỉnh Tây Ninh sẽ nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng tổng thể khu đất trong quy hoạch chung đô thị Tân An.

Tương lai khu đất 7,5 ha được tính toán ra sao? Theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, khu vực sân vận động Long An rộng khoảng 7,5 ha sẽ được nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng. UBND tỉnh được yêu cầu làm rõ cơ sở, sự cần thiết và hiệu quả sử dụng khu đất; đồng thời rà soát sự phù hợp với quy hoạch, tính đồng bộ với các công trình hiện hữu và nghiên cứu đầy đủ các phương án khai thác. Trong đó, các phương án cần hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng hoặc khai thác hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sử dụng đất hợp lý, tránh để khu đất có vị trí giá trị bị bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.