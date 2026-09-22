Thủ tướng họp tháo gỡ các dự án giao thông trọng điểm

Được thuê hơn 5.900 m2 đất để thực hiện dự án sản xuất cấu kiện bê tông, nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoa Cương (Công ty Hoa Cương) ở Ninh Bình lại “phình” diện tích sử dụng lên tới 7.801 m2. Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, đã được cơ quan Thanh tra chỉ rõ từ năm 2019, tuy nhiên, suốt 7 năm qua, những sai phạm này vẫn nghiễm nhiên tồn tại.