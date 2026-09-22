Thủ tướng họp tháo gỡ các dự án giao thông trọng điểm

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)