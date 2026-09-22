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Thủ tướng họp tháo gỡ các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 22/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-hop-thao-go-cac-du-an-giao-thong-trong-diem-post1137710.vnp